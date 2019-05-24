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Gözcülük yapan hırsızlık şüphelisi alkolün etkisiyle düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da işyerlerinden bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik ürünler çalan Ferdi Ş.

Gözcülük yapan hırsızlık şüphelisi alkolün etkisiyle düştü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da işyerlerinden bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik ürünler çalan Ferdi Ş. (36) ve Murat Ç. (40), güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis ekiplerince yakalandı. Gözcülük yapan Ferdi Ş.'nin aldığı alkolün etkisiyle yere düşme anı da güvenlik kameralarına yansıdı.
Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde meydana geldi. Çeşitli işyerlerinden bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik eşyaların çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Onlarca güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, hırsızlıkların Ferdi Ş. ile eski kayınbiraderi Murat Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.
Polis ekipleri düzenlediği operasyonda, 8 hırsızlık olayının şüphelisi Ferdi Ş. ve Murat Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer yandan şüphelilerin işyerine girdikleri anlar ve gözcülük yapan Ferdi Ş.'nin aldığı alkolün etkisiyle yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Murat Ç. işyerine girerken, Ferdi Ş.'nin dışarda gözcülük yaptığı, bir süre sonra aldığı alkolün etkisiyle düştüğü görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Gözcülük yapan hırsızlık şüphelisi alkolün etkisiyle düştüGözcülük yapan hırsızlık şüphelisi alkolün etkisiyle düştüGözcülük yapan hırsızlık şüphelisi alkolün etkisiyle düştüGözcülük yapan hırsızlık şüphelisi alkolün etkisiyle düştü

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