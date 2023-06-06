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Gözde arpacık nasıl geçer? Gözde arpacık neden çıkar, ne iyi gelir?

31.05.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arpacık göz kapağının kenarında veya iç kısmında oluşan küçük bir enfeksiyon ya da iltihaplanma durumudur. Genellikle staphylococcus bakterileri nedeniyle meydana gelir. Arpacık göz kapağında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet ile kendini gösterir. Bazı durumlarda, arpacık olgunlaşır ve apse oluşabilir. Bu durumda göz kapağı daha da şişer ve ağrılı hâle gelir.

Gözde arpacık nasıl geçer? Gözde arpacık neden çıkar, ne iyi gelir?

İçindekiler

  • Gözde arpacık neden çıkar?
  • Gözde arpacık belirtileri nelerdir?
  • Gözde arpacık nasıl geçer?
  • Gözde arpacığa ne iyi gelir?
  • Gözde arpacık çıkması nazar mı?

Arpacığın oluşumuna neden olan faktörler arasında göz temizliğinin yetersiz olması, göz makyajının paylaşılması, bağışıklık sisteminin zayıflığı ve stres yer alabilir. Arpacık genellikle kendiliğinden iyileşebilen bir durumdur ancak bazı evde uygulanabilecek yöntemlerle rahatlama sağlanabilir. Sıcak kompres uygulamak, göz kapaklarını temiz tutmak ve antibakteriyel göz damlalarını kullanmak arpacığın iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Gözde arpacık neden çıkar?

Gözde arpacık genellikle staphylococcus adı verilen bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon veya iltihaplanma sonucunda ortaya çıkar. Staphylococcus bakterileri göz çevresinde bulunan yağ bezlerinin veya kirpik köklerinin etrafında bulunan cilt gözeneklerine yerleşebilir. Bu bakterilerin çoğalması ve enfeksiyon oluşturması sonucunda arpacık gelişebilir. Göz kapağında arpacık çıkması nedenleri:

  • Hijyenik Olmayan Ortamlar: Gözlerin düzenli olarak temizlenmemesi veya hijyenik olmayan ortamlarda bulunulması, bakterilerin göz çevresinde birikmesine ve arpacık oluşumuna neden olabilir.
  • Göz Makyajının Paylaşılması: Göz makyaj malzemelerinin başkalarıyla paylaşılması, bakterilerin bulaşmasına ve arpacık oluşumuna zemin hazırlayabilir.
  • Göz Kuruluğu: Gözlerdeki doğal yağ tabakasının azalması veya göz kuruluğu durumu, arpacık oluşumuna katkıda bulunabilir.
  • Zayıf Bağışıklık Sistemi: Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, enfeksiyonlara ve arpacık gibi sorunlara daha yatkın olabilir.
  • Stres: Yoğun stres altında olmak, vücut direncini düşürebilir ve arpacık oluşum riskini artırabilir.

Arpacıklar genellikle bulaşıcı değildir ancak bakterilerin başka bir kişiye veya başka bir göze geçmesini önlemek için hijyen kurallarına dikkat etmek önemlidir. El temizliğine özen göstermek, göz makyaj malzemelerini paylaşmamak ve göz çevresini düzenli olarak temizlemek, arpacık oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

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Gözde arpacık belirtileri nelerdir?

Göz kapağında arpacık şiddetli ağrıya görme problemlerine veya tekrarlayan bir şekilde ortaya çıkıyorsa bir göz doktoruna başvurmak önemlidir. Doktor gerekirse antibiyotik veya diğer tedavi yöntemlerini önerebilir. Arpacık genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir ancak ciddi veya sürekli sorunlara neden oluyorsa profesyonel tıbbi yardım almak önemlidir. Gözde arpacık, genellikle belirgin semptomlara yol açar. İşte gözde arpacık belirtilerinin bazıları:

  • Göz Kapaklarında Şişlik: Arpacık genellikle göz kapağının kenarında veya iç kısmında bir şişlik olarak kendini gösterir. Bu şişlik, göz kapağının belli bir bölgesinde sınırlı olabilir.
  • Kızarıklık: Arpacık bölgesi genellikle kırmızı ve tahriş olmuş görünür. Göz kapağı çevresindeki deride kızarıklık belirgin hale gelir.
  • Hassasiyet: Arpacık olan bölgeye dokunmak veya o bölgede hafifçe baskı uygulamak, hassasiyet veya ağrı hissine neden olabilir. Göz kapağı hassas ve rahatsız olabilir.
  • Göz Kapağı Altında Küçük Sert Bir Kitle: Arpacık olgunlaştığında, göz kapağı altında küçük bir sertlik veya kitle hissedilebilir. Bu, arpacığın içindeki iltihaplanmış bezin veya yağ bezinin bir birikimidir.
  • Göz Sulanması: Arpacık nedeniyle gözde sürekli olarak sulanma meydana gelebilir. Gözde kaşıntı veya yanma da eşlik edebilir.

Bu belirtiler genellikle arpacığın kendiliğinden iyileşme süreciyle birlikte azalır ve yok olur. Ancak, belirtiler şiddetlenir, arpacık büyür veya uzun süre devam ederse, bir göz doktoruna danışmak önemlidir. Göz doktoru, gerekirse uygun tedaviyi reçete edecektir.

Gözde arpacık nasıl geçer?

Gözdeki arpacık genellikle kendiliğinden iyileşir, ancak aşağıdaki yöntemlerle rahatlama sağlanabilir ve iyileşme süreci hızlandırılabilir. Göz kapağında arpacık çıkması sorunu için yapılabilecek tedaviler:

  • Sıcak Kompress Uygulamak: Temiz bir bez veya pamuğu sıcak suya batırın ve fazla suyu sıkın. Ardından göz kapağı üzerine sıcak kompres olarak uygulayın. Sıcaklık, ılık ve rahat bir seviyede olmalıdır. Bu iltihaplanmış bezlerin drenajını artırarak arpacığın iyileşme sürecini hızlandırabilir.
  • Göz Kapağını Temiz Tutmak: Arpacık bölgesini temiz tutmak önemlidir. Göz çevresini nazikçe temizleyin ancak sert ovalamaktan kaçının. Temizleme için bir göz temizleme solüsyonu veya ılık tuzlu su kullanabilirsiniz.
  • Antibakteriyel Göz Damlaları: Doktorunuzun önerisiyle antibakteriyel göz damlalarını kullanabilirsiniz. Bu damlalar arpacığın neden olduğu enfeksiyonu hafifletebilir ve belirtileri azaltabilir.
  • Göz Makyajından Kaçının: Arpacık sürecinde göz makyajı kullanmaktan kaçının. Makyaj malzemeleri bakteri birikimine neden olabilir ve arpacığın iyileşme sürecini geciktirebilir.
  • Gözleri Ovmaktan Kaçının: Gözleri ovma alışkanlığı arpacık bölgesindeki irritasyonu artırabilir ve enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir. Gözleri ovuşturmak yerine nazikçe temizlemeye dikkat edin.

Eğer arpacık şiddetli ağrıya görme sorunlarına veya tekrarlayan bir şekilde ortaya çıkıyorsa bir göz doktoruna başvurmanız önemlidir. Doktor gerektiğinde reçeteli ilaçlar veya prosedürler önerebilir. Kendi kendinize uyguladığınız yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda profesyonel tıbbi yardım almak önemlidir.

Gözde arpacığa ne iyi gelir?

Bitkisel ve doğal tedavileri uygulamadan önce bir doktora danışmanız önemlidir. Herhangi bir alerji riski, yan etkiler veya ilaçlarla etkileşimler olabileceğinden, uzman bir sağlık uzmanının yönlendirmesi altında kullanmak güvenli olacaktır. Ayrıca eğer arpacık şiddetli ağrı, görme sorunları veya uzun süreli devam ediyorsa bir göz doktoruna başvurmanız önemlidir. Gözde arpacık için bazı bitkisel ve doğal tedavi yöntemleri şunlardır:

  • Aloe Vera Jeli: Aloe vera bitkisinin jeli, arpacık bölgesine doğrudan uygulanabilir. Aloe vera, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve iltihaplanmayı hafifletebilir.
  • Çay: Bir çay poşetini sıcak suya batırın ve ardından hafifçe sıkın. Sıcak çay demiğini arpacık üzerine uygulayın. Çay, antioksidanlar ve antienflamatuar özellikler içerir ve arpacığın iyileşmesine yardımcı olabilir.
  • Papatya Çayı: Bir bardak kaynar suya bir papatya çay poşeti ekleyin ve 5-10 dakika demlemeye bırakın. Soğuyan çayı kullanarak gözü durulayabilir veya ılık kompres olarak uygulayabilirsiniz. Papatya, anti-inflamatuar ve rahatlatıcı özelliklere sahiptir.
  • Hindistan Cevizi Yağı: Saf hindistan cevizi yağını arpacık bölgesine hafifçe sürün. Hindistan cevizi yağı, antimikrobiyal özellikleri sayesinde enfeksiyonu hafifletebilir ve cildi nemlendirebilir.
  • Propolis: Propolis, arıların ürettiği bir madde olan doğal bir arı ürünüdür. Propolisi arpacık bölgesine hafifçe uygulayabilirsiniz. Propolis, antimikrobiyal özelliklere sahip olabilir ve enfeksiyonla mücadelede yardımcı olabilir.

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Gözde arpacık çıkması nazar mı?

Göz kapağında arpacık çıkması halk arasında o kişinin kıskanıldığı ve bu yüzden de o kişiye nazar değdiği düşünülür. Yani halk arasında gözde arpacık çıkması nazardır. Ancak göz kapağında arpacık çıkması durumunun tıbbi bir durum olduğu unutulmaması ve buna göre yaklaşılmalıdır. Gözde arpacığın çıkması bir göz enfeksiyonu sonucunda oluşan bir durumdur. Arpacık göz kapağındaki yağ bezinin veya kirpik kökünün iltihaplanması sonucu meydana gelir. Bu iltihaplanma genellikle bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanır.

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