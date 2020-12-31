Gözde kulüpte First Lady'nin yaptığı yenilikler Trump'ı delirtti

Çoğu Melania Trump gözetiminde gerçekleştirilen yeniliklerin Noel öncesi bu kulübe geçen Trump'ı "deliye çevirdiği" belirtildi.

CNN'in birden fazla kaynağa dayandırdığı habere göre Trump'ın üyelere özel Mar-a-Lago kulübüne Noel'den üç gün önce girişiyle birlikte tadının kaçtığı ve yapılan değişikliklerin Başkan'ı kızdırdığı ifade edildi.

3 Kasım seçimlerini kaybeden Trump'ın ailesiyle birlikte Beyaz Saray sonrası dönemde yaşaması için daha uygun ve daha ferah olacak şekilde düzenlenmek istenen yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda birkaç hafta süren tadilatlar Trump'ın estetik zevkine hitap etmedi.

İsmi verilmeyen bir kaynak, Trump'ın sadece yaşam alanında değil, mülkteki diğer tadilatlardan da memnun kalmadığını söyledi.

Vakit geçmeden kulübün yönetimiyle yüksek sesle tek taraflı görüşmeler gerçekleştiğini aktaran kaynak, Trump için "Bu durumundan hiç memnun olmadı" dedi.

Ancak tadilatla ilgili ayrıntıların çoğunu seçen tarafın Mar-a-Lago personeli değil, First Lady Melania Trump ve iç mimar Tham Kannalikham olduğu kaydedildi.