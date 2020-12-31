HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gözde kulüpte First Lady'nin yaptığı yenilikler Trump'ı delirtti

Gözde kulüpte First Lady'nin yaptığı yenilikler Trump'ı delirtti

31.12.2020 11:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gözde kulüpte First Lady'nin yaptığı yenilikler Trump'ı delirtti

Donald Trump'ın başkanlığı sırasında gözde mekanlarından biri olmaya devam Mar-a-Lago tesislerinde yapılan değişim sahibini memnun etmedi.

Çoğu Melania Trump gözetiminde gerçekleştirilen yeniliklerin Noel öncesi bu kulübe geçen Trump'ı "deliye çevirdiği" belirtildi.

CNN'in birden fazla kaynağa dayandırdığı habere göre Trump'ın üyelere özel Mar-a-Lago kulübüne Noel'den üç gün önce girişiyle birlikte tadının kaçtığı ve yapılan değişikliklerin Başkan'ı kızdırdığı ifade edildi.

3 Kasım seçimlerini kaybeden Trump'ın ailesiyle birlikte Beyaz Saray sonrası dönemde yaşaması için daha uygun ve daha ferah olacak şekilde düzenlenmek istenen yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda birkaç hafta süren tadilatlar Trump'ın estetik zevkine hitap etmedi.

İsmi verilmeyen bir kaynak, Trump'ın sadece yaşam alanında değil, mülkteki diğer tadilatlardan da memnun kalmadığını söyledi.

Vakit geçmeden kulübün yönetimiyle yüksek sesle tek taraflı görüşmeler gerçekleştiğini aktaran kaynak, Trump için "Bu durumundan hiç memnun olmadı" dedi.

Ancak tadilatla ilgili ayrıntıların çoğunu seçen tarafın Mar-a-Lago personeli değil, First Lady Melania Trump ve iç mimar Tham Kannalikham olduğu kaydedildi.

Mar-a-Lago'dan bir kaynak, Trump'ın bu hafta bazı tadilatların görünüşünden hoşnut olmadığını belirtirken, Başkan'ın beyaz mermer ve bol miktarda koyu renk ahşaptan oluşan dekor parçalarının kaldırılmasını istediğini ve bu talebin derhal yerine getirildiğini anlattı.

CNN konuyla ilgili haberinde, Trump'ın kişisel zevkler konusunda eşiyle ilk kez bir anlaşmazlık yaşamadığını da hatırlattı.

Trump'ın eşinin bir başka projesi olan Camp David'deki dekorasyon yenilemelerinden de memnun kalmadığı ve Şükran Günü gittiği bu mekanın son halini beğenmediği konuşulmuştu.

Diğer yandan Mar-a-Lago'nun bir üyesi, Trump ve ailesinin her yıl katıldığı ve konukların bilet başına binlerce dolar ödediği meşhur kulüpte yılbaşı partisinin salgına rağmen perşembe akşamı yapılacağını ve en az 500 kişilik rezervasyonun gerçekleştiğine dair söylentiler olduğunu belirtti.

Bu ay muhafazakar öğrenci grubu Turning Point USA için aynı mekanda düzenlenen bir baloda, partiye gidenler maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmiş, eğlenceden çekilen fotoğraflar salonda yüzlerce kişinin toplandığını göstermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Havalimanı saldırısında önemli gelişme!Havalimanı saldırısında önemli gelişme!
27 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!27 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Çin, Sinopharm aşısının koşullu kullanımına izin verdi

Çin'in 'diğer' aşısına izin çıktı!

Koronavirüs şiddetli psikoza neden oluyor!

Koronavirüs şiddetli psikoza neden oluyor!

Sosyal mesafe kazağı: 2 metreden daha fazla yakınlaşmayı önlüyor

Bu kazak 2 metreden daha fazla yakınlaşmayı önlüyor

Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da eriyor

O ülkedeki son buzul da eriyor!

Havalimanı saldırısında önemli gelişme!

Havalimanı saldırısında önemli gelişme!

Miçotakis’in koronavirüs aşısı olurken çekilen fotoğrafına tepki

Miçotakis’in koronavirüs aşısı olurken çekilen fotoğrafına tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.