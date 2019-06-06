HABER

Gözde turizm merkezi Bodrum'da bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatili fırsat bilenler, Muğla'nın ünlü turizm merkezi Bodrum'da yoğunluğa neden oldu - Milas-Bodrum kara yolu, Torba Mahallesi girişi ve Yokuşbaşı mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayramın üçüncü gününde çoğunlukla yakın iller İzmir, Aydın, Denizli'den araçlarıyla gelen tatilciler, kent girişinde yoğunluğa neden oldu. Tatilciler, araç kuyruğu nedeniyle ilçeye girmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Milas-Bodrum kara yolu, Torba Mahallesi girişi ve Yokuşbaşı mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik polisleri tatilcilerin ilçeye güvenli şekilde geçişini sağlamak için çalıştı.

İlçeye ulaşmayı başaran tatilciler ise Bodrum'un dünyaca ünlü koyları ve plajlarında denize girip serinledi. Tatilcilerin bir kısmı ise Bodrum Kalesi manzaralı fotoğraf çekip, antik tiyatroyu gezdi.

Sahillerdeki kalabalığın yanı sıra denizdeki lüks yat yoğunluğu da dikkati çekti. Tatilini yatlarında geçirmek isteyenler, Bodrum Körfezi açıklarına demirledikleri teknelerinden kendilerine Ege'nin serin sularına bıraktı.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
 Fatih'te hareketli dakikalar  Fatih'te hareketli dakikalar 
Mersin'de bayram yoğunluğuMersin'de bayram yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç kuyruğu bodrum Muğla Ramazan Bayramu

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.