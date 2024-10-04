HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Gözden gözlüğü attırıyor, sinüzite iyi geliyor" dedi ama işin doğrusu öyle değil...

Gözden gözlüğü attırıyor, sinüzite iyi geliyor" dedi ama işin doğrusu öyle değil...

04.10.2024 16:40
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Bu olay Türkiye'yi ağlatacak: Oğlunun hatıralarıyla yaşadığı evi gözlerinin önünde kül oldu

Bu olay Türkiye'yi ağlatacak: Oğlunun hatıralarıyla yaşadığı evi gözlerinin önünde kül oldu

Sosyal medyada gündem yaratan açıklama! O kadar çok 'fazla mesai' yaptı ki... Tatile çıkma cezası aldı

Sosyal medyada gündem yaratan açıklama! O kadar çok 'fazla mesai' yaptı ki... Tatile çıkma cezası aldı

Sosyal medyada bir kişi 10 Bin TL'lik kira biçilen evi kayda aldı... Harabe evi görenler inanamadı

Sosyal medyada bir kişi 10 Bin TL'lik kira biçilen evi kayda aldı... Harabe evi görenler inanamadı

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.10.2024 16:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya akımları günümüzde oldukça popüler. Bu sefer ise akım öyle bir yere geldi ki deneyenleri görme yetisinden bile edebiliyor... Kırlangıç bitkisinin göze damlatılmasının görmeye ve sinüslere iyi geldiği iddiasına inanan vatandaşlar resmen denemek için kuyruk oldu. Aksine otun göze damlatılması bulanık görme ve alerjik reaksiyona neden olabilir.

Bir sosyal medya kullanıcısı 'göze kırlangıç bitkisi damlatmanın görmeye ve sinüslere iyi geldiği' iddiası akım haline gelen bu olayı denedi. Ancak durum onun zannettiği gibi değildi.

Ekran görüntüsü 2024-10-04 162848

HEM ACITIYOR HEM TAHRİŞ EDİYOR

Kırlangıç bitkisi göze damlatıldığında hem acı veriyor hem de gözü tahriş ederek kızartıyor.

O anları kayda alan kadının videosu sosyal medyada viral oldu. Video sahibi kadının dediğine göre kırlangıç bitkisi göze damlatıldığında göz numarası düşüyor, ancak böyle bir şey yok.

Ekran görüntüsü 2024-10-04 161917

İLK KEŞFEDEN DEDE?

Kadın bununla da kalmıyor, bu işlem için iddiasına göre 'Kırlangıç bitkisini ilk keşfeden' dedenin yanına gittiklerini söylüyor. Kadın bu işlemin parasız olduğunu, dedenin ise sadece 'bağış' kabul ettiğini dile getirdi. Videoda gözükene göre bu sosyal medya kullanıcısı kadın tek de değil.

Ekran görüntüsü 2024-10-04 161853

Kırlangıç otu direkt olarak göze uygulanmayacağı gibi uygulanma durumunda bulanık görme, kızarıklık gibi durumlar ortaya çıkarabilir. Bazı kişilerde kırlangıç otu alerjik reaksiyonlara bile sebep olabilir.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Video sosyal medya uygulaması olan X'te birçok hesapta paylaşıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya alerjik reaksiyon göz alerjisi
En Çok Okunan Haberler
Suç makineleri dışarıda! Haber olmuyorsa katiller serbest! Rabia Naz, deprem müteahhitleri, Narin, çeteler... İşte adaleti sorgulatan olaylar

Suç makineleri dışarıda! Haber olmuyorsa katiller serbest! Rabia Naz, deprem müteahhitleri, Narin, çeteler... İşte adaleti sorgulatan olaylar

Gülşah Durbay hakkındaki çirkin iddiaları çok sert bir dille yalanladı! ‘İftiraya uğradım’

Gülşah Durbay hakkındaki çirkin iddiaları çok sert bir dille yalanladı! ‘İftiraya uğradım’

Evlat acısıyla sarsıldı! Kızı hayatını kaybetti

Evlat acısıyla sarsıldı! Kızı hayatını kaybetti

Maliye'de denetimler hız kesmiyor! Müfettişler sahada

Maliye'de denetimler hız kesmiyor! Müfettişler sahada

Pencerede ip kalıntısı vardı...

Pencerede ip kalıntısı vardı...

Üzerlerine sürüp, defalarca araçlara çarptı

Üzerlerine sürüp, defalarca araçlara çarptı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.