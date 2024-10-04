Gözden gözlüğü attırıyor, sinüzite iyi geliyor" dedi ama işin doğrusu öyle değil...

Bir sosyal medya kullanıcısı 'göze kırlangıç bitkisi damlatmanın görmeye ve sinüslere iyi geldiği' iddiası akım haline gelen bu olayı denedi. Ancak durum onun zannettiği gibi değildi.

HEM ACITIYOR HEM TAHRİŞ EDİYOR

Kırlangıç bitkisi göze damlatıldığında hem acı veriyor hem de gözü tahriş ederek kızartıyor.

O anları kayda alan kadının videosu sosyal medyada viral oldu. Video sahibi kadının dediğine göre kırlangıç bitkisi göze damlatıldığında göz numarası düşüyor, ancak böyle bir şey yok.

İLK KEŞFEDEN DEDE?

Kadın bununla da kalmıyor, bu işlem için iddiasına göre 'Kırlangıç bitkisini ilk keşfeden' dedenin yanına gittiklerini söylüyor. Kadın bu işlemin parasız olduğunu, dedenin ise sadece 'bağış' kabul ettiğini dile getirdi. Videoda gözükene göre bu sosyal medya kullanıcısı kadın tek de değil.

Kırlangıç otu direkt olarak göze uygulanmayacağı gibi uygulanma durumunda bulanık görme, kızarıklık gibi durumlar ortaya çıkarabilir. Bazı kişilerde kırlangıç otu alerjik reaksiyonlara bile sebep olabilir.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Video sosyal medya uygulaması olan X'te birçok hesapta paylaşıldı.