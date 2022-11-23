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Gözden kaçan en zararlı alışkanlık! Ölümcül hastalıklara yakalanma riskini artırabiliyor

23.11.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku daha sağlıklı ve zinde bir vücut için en temel ihtiyacımız olarak görülüyor. Uzmanlar uyku ile ilgili çok sayıda bilimsel araştırmalarda bulunuyor. Az ve çok uyumanın sağlık üzerindeki etkileri her seferinde belirtiliyor. Ancak sağlık için sadece uykunun saati değil nerede uyuduğumuz da önem taşıyor. Uzmanlar çarşafların 3 tane ölümcül hastalık riskini artırabileceğini açıklıyor.

Gözden kaçan en zararlı alışkanlık! Ölümcül hastalıklara yakalanma riskini artırabiliyor

Uykumuzu yeterince almak ve hijyenik koşullarda uyumak hem sağlımızı hem de ruh halimizi doğrudan etkiliyor. Taze değiştirilmiş, temiz çarşaflarda uyumak çok daha mutlu olmamızı sağlayabiliyor. Ancak çarşafları sık sık değiştirmek yorucu olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre İngilizlerin üçte biri nevresimlerini yılda bir kez yıkıyor. Uzmanlara göre çarşafların, nevresimlerin sıklıkla değiştirilmemesi ölümcül durumlara zemin hazırlayabilir.

ZATÜRRE VE APANDİSİT DURUMLARINA YOL AÇABİLİR

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Bazı araştırmalar kirli yatak takımlarını zatürre, apandisit ve gonore gibi ciddi hastalıkların gelişimiyle ilişkilendirmiştir. Uyku uzmanlarına göre, vücut her gece uyku sırasında binlerce ölü deri hücresi ile birlikte sıvı ve yağları dışarı atar. Bu, alerji, astım, rinit ve egzama alevlenmeleriyle bağlantılı dışkı maddesi salgılayan toz akarlarını çeker.

HASTA OLAN KİŞİLER ÇARŞAFLARINI HER GÜN DEĞİŞTİRMELİ

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Bu nedenle, astım ve hasta olmak gibi bazı sağlık faktörleri çarşafların daha sık yıkanmasını gerektirir. "Hasta olan kişiler için çarşafların günlük olarak değiştirilmesi önerilir" diye açıklıyor. Toz akarlarının dışkı ve ölü cisimlerinin bazı insanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini ekliyor.

BELİRTİLERE DİKKAT

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“Belirtiler arasında öksürme, hapşırma, deri döküntüleri, gözlerde kaşıntı ve burun akıntısı olabilir. Toz akarları da astım hastaları için çok yaygın bir tetikleyicidir. “Bu nedenle nevresimlerin daha sık yıkanması konforunuz ve sağlığınız için faydalıdır.”

ÇARŞAFLARDAKİ BAKTERİLER VÜCUDUNUZA GERİ DÖNEBİLİR

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Cleveland Clinic dermatolog Alok Via, vücudumuzda kendi hücrelerimizden daha fazla bakteri organizması olduğunu açıkladı. “Ölü deri hücrelerinin çarşaflarınızda kalmasına izin verdiğinizde, bu bakteriler gelişebilir. Uzman, cildinize geri dönerlerse folikülite yol açabilir” dedi.

ENFEKSİYON BULAŞTIRABİLİR

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Tahrişin yanı sıra, kirli çamaşırlar yoluyla enfeksiyon bulaşmasının da mümkün olduğu kanıtlanmıştır. Staphylococcus aureus diğer türlere göre daha bulaşıcı olduğu için en tehlikeli bakteriler arasındadır. Aynı zamanda zatürree gibi ciddi sağlık durumlarıyla da yakından bağlantılıdır.

ÖLÜMCÜL RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN HAFTADA EN AZ BİR KERE YIKANMALI

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Apandisit, bakteri veya parazitler sindirim sistemine girdiğinde de bir risktir. Johns Hopkins Medicine, kalın bağırsağınızı ve apandisinizi birleştiren tüp dışkı tarafından bloke edildiğinde veya sıkıştığında meydana gelebilir. Apandis patlarsa "ciddi ve ölümcül enfeksiyonlara" yol açabilir. Nevresimlerin bir bulaşma aracı haline gelmesini önlemek için Bed Kingdom uzmanları, nevresimlerinizi haftada en az bir kez yıkamak için zaman ayırmanızı tavsiye ediyor.

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