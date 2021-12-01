HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gözenekleri derinlemesine temizleyip açarak cilde nefes aldıracak ev yapımı doğal maske tarifleri

Gözenekleri derinlemesine temizleyip açarak cilde nefes aldıracak ev yapımı doğal maske tarifleri

01.12.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derinlemesine temizlik, ışıltılı ve sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyen herkesin uygulaması gereken bir rutin. Ancak cilt tipine en uygun bakım ürünlerini bulmak epey zahmet ve külfet gerektirebiliyor. Oysa evde tamamen doğal ve faydalı cilt bakım maskeleri hazırlamak, pahalı ürünlere ayrılan bütçeden tasarruf etmek mümkün!

Gözenekleri derinlemesine temizleyip açarak cilde nefes aldıracak ev yapımı doğal maske tarifleri

Gözenekleri yağ ve kirden arındırıp cildin nefes almasını sağlamak için bazen rutin cilt temizliğinden fazlasına ihtiyacımız oluyor. Cilt maskeleri, tam da bu noktada imdadımıza yetişiyor. İşte, cilt gözeneklerini açarak pırıl pırıl temizleyen ev yapımı maske tarifleri...

MAYDANOZ MASKESİ

Maydanozu cilt temizliğinde tek başına kullanabileceğiniz gibi çeşitli malzemelerle harmanlayarak daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.

  • Tek başına kullanmak istiyorsanız bir tutam maydanozu, ılığa yakın sıcak suda demleyin ve su soğuduktan sonra bir havlu yardımıyla 10-15 dakika kadar yüzünüze uygulayın.

  • Daha kuvvetli bir maske için ise ılık suda beklettiğiniz bir miktar maydanozu güzelce doğrayın ve bir yemek kaşığı bal ile karıştırın. Bu karışımı da yüzünüzde 10-15 dakika bekletebilirsiniz.
Cilt lekelerinin altındaki sebep belli oldu! İşte cilt lekelerine neden olan her şeyCilt lekelerinin altındaki sebep belli oldu! İşte cilt lekelerine neden olan her şey

KARBONAT MASKESİ

Her derde deva karbonat, cilt temizliğinde de sıkça kullanılan bir ürün. Cildin PH dengesini düzenleme etkisi bulunan karbonat, aynı zamanda gözenekleri açarak cildi temizliyor ve koyu cilt lekelerinin açılmasına da yardımcı oluyor.

  • Temiz cildinize uygulayacağınız bu maske için ihtiyacınız olan tek şey iki çay kaşığı karbonat ve macun kıvamı elde etmenize yetecek kadar su.

  • Karışımı yüzünüzde biraz beklettikten sonra güzelce yıkayın ve sonrasında nemlendirmeyi unutmayın!

BAL VE LİMON MASKESİ

Bal, ciltteki gözenekleri sıkılaştırıcı ve cilt lekelerini iyileştirici özelliğe sahip bir besin. Bir yemek kaşığı balı, hiçbir maddeyle karıştırmadan direk yüzünüze sürebileceğiniz gibi içine birkaç damla limon suyu karıştırarak da uygulayabilirsiniz. Yüzünüzde 10 dakika bekleteceğiniz bu maskeyi, haftada üç kez veya ihtiyaca göre daha sık uygulayabilirsiniz.

KİL MASKESİ

Kozmetik mağazalarında çeşitli seçenekleri bulunsa da evde yapacağınız kil maskesi, hem daha masrafsız hem de doğallığından emin olacağınız için daha güvenli.

  • Doğal kil tozu, yulaf ezmesi ve biraz da suyu karıştırıp yüzünüze sürün.

  • Kuruyana kadar bekleyin ve sonra yıkayın.

  • Kil maskesi, kış aylarında yüzü kurutabileceği için yaz aylarındaki kadar sık uygulamamaya ve her uygulama sonrası cildi nemlendirmeye özen göstermelisiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatı ile metrelerce uçarak öldü!Çatı ile metrelerce uçarak öldü!
PARTNER Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar
Ankara'da mevsimin ilk karı!Ankara'da mevsimin ilk karı!
Anahtar Kelimeler:
maske cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

Erdoğan'dan Babacan'a '6 sıfır' yorumu: Ne sen attın?

Erdoğan'dan Babacan'a '6 sıfır' yorumu: Ne sen attın?

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.