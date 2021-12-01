Gözenekleri derinlemesine temizleyip açarak cilde nefes aldıracak ev yapımı doğal maske tarifleri

Gözenekleri yağ ve kirden arındırıp cildin nefes almasını sağlamak için bazen rutin cilt temizliğinden fazlasına ihtiyacımız oluyor. Cilt maskeleri, tam da bu noktada imdadımıza yetişiyor. İşte, cilt gözeneklerini açarak pırıl pırıl temizleyen ev yapımı maske tarifleri...

MAYDANOZ MASKESİ

Maydanozu cilt temizliğinde tek başına kullanabileceğiniz gibi çeşitli malzemelerle harmanlayarak daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Tek başına kullanmak istiyorsanız bir tutam maydanozu, ılığa yakın sıcak suda demleyin ve su soğuduktan sonra bir havlu yardımıyla 10-15 dakika kadar yüzünüze uygulayın.

Daha kuvvetli bir maske için ise ılık suda beklettiğiniz bir miktar maydanozu güzelce doğrayın ve bir yemek kaşığı bal ile karıştırın. Bu karışımı da yüzünüzde 10-15 dakika bekletebilirsiniz.

KARBONAT MASKESİ

Her derde deva karbonat, cilt temizliğinde de sıkça kullanılan bir ürün. Cildin PH dengesini düzenleme etkisi bulunan karbonat, aynı zamanda gözenekleri açarak cildi temizliyor ve koyu cilt lekelerinin açılmasına da yardımcı oluyor.

Temiz cildinize uygulayacağınız bu maske için ihtiyacınız olan tek şey iki çay kaşığı karbonat ve macun kıvamı elde etmenize yetecek kadar su.

Karışımı yüzünüzde biraz beklettikten sonra güzelce yıkayın ve sonrasında nemlendirmeyi unutmayın!

BAL VE LİMON MASKESİ

Bal, ciltteki gözenekleri sıkılaştırıcı ve cilt lekelerini iyileştirici özelliğe sahip bir besin. Bir yemek kaşığı balı, hiçbir maddeyle karıştırmadan direk yüzünüze sürebileceğiniz gibi içine birkaç damla limon suyu karıştırarak da uygulayabilirsiniz. Yüzünüzde 10 dakika bekleteceğiniz bu maskeyi, haftada üç kez veya ihtiyaca göre daha sık uygulayabilirsiniz.

KİL MASKESİ

Kozmetik mağazalarında çeşitli seçenekleri bulunsa da evde yapacağınız kil maskesi, hem daha masrafsız hem de doğallığından emin olacağınız için daha güvenli.