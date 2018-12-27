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"Gözetimsiz sınav" ile öğrencilerin öz güveni artırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 17:54 | Son Güncelleme

Samsun'da, Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda gerçekleştirilen "gözetimsiz sınav" uygulaması ile öğrencilerin öz güvenlerinin artırılması hedefleniyor - Okul müdürü Taner Albayrak: - "Amacımız onlara güvendiğimizi göstermek. Kendi bilgileriyle başarısızlığının, başkalarının bilgileriyle başarıdan daha önemli olduğunu hissettirmeyi amaçlıyoruz"

Samsun'da, Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda "gözetimsiz sınav" uygulaması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı bir programda dile getirdiği "gözetimsiz sınav", Samsun'da Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda da hayata geçirildi.

Bu kapsamda bir süre önce Türkçe sınavına "gözetimsiz" giren öğrenciler, matematik sınavını da bu şekilde uyguladı.

Öğrencilere sınav kağıtlarını dağıtan öğretmen, daha sonra sınıftan çıktı; sınav süresinin dolmasının ardından tekrar sınıfa girerek, öğrencilerden kağıtlarını topladı.

Okul müdürü Taner Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulama ile öğrencilere güvendiklerini göstermek istediklerini söyledi.

Uygulamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı bir programda dile getirdiğini anlatan Albayrak, "Amacımız onlara güvendiğimizi göstermek. Kendi bilgileriyle başarısızlığının, başkalarının bilgileriyle başarıdan daha önemli olduğunu hissettirmeyi amaçlıyoruz. Geleceğe daha güvenle bakan, kendine güvenen nesiller yetiştirmek için büyük bir uygulama bu." dedi.

Öğretmenler olarak çocuklara güvendiklerini velilere de hissettirdiklerini, onlara "çocuklarınıza güvenin" dediklerini dile getiren Albayrak, "Eğitimde bir devir kapandı artık. Çocuklar artık kendine güveniyor, fikirlerini söylüyor. Çocuk haklarının olduğunu söylüyorlar. Onlara güvenmemiz gerektiğini söylüyorlar. Biz de Sayın Bakanımızın önderliğinde gereğini yaptık." ifadesini kullandı.

Albayrak, uygulamanın çocukların hayata bakış açısını değiştirdiğini belirterek, zamanla Türkiye geneline yayılacağına inandığını kaydetti.

Okulun 5. sınıf öğrencilerinden Nuri Can Gökalp Tanrıverdi, "gözetimsiz sınav" uygulamasını desteklediklerini dile getirerek, "Öğretmenlerimiz sınavlarda kopya çekmeyeceğimizi bildikleri için gözetimsiz sınav uygulamasını yapmışlar. Öğretmenlerimizin bize olan güvenini artırmak için biz de sağa sola bakmıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Elif Taslak ise uygulama sayesinde sınavlarda öğrencilerin öğretmene soru soramadığını, bu nedenle sınavın daha sessiz geçtiğini söyledi.

Özge Kurul da öğrenciye duyulan güvenin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Gözetimsiz sınav uygulamasıyla strese girmiyoruz. Bize güvendiklerini anlayınca benim hoşuma gitti, çok sevindim. Bizi gözetlemeleri hoşuma gitmiyordu, başımızda duruyorlardı ama şimdi daha stressiz ve rahatız." şeklinde konuştu.

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