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Gözetleme istasyonundan tespit edilen kaçak göçmenler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu tarafından tespit edilen 42 kaçak göçmen yakalandı.

Gözetleme istasyonundan tespit edilen kaçak göçmenler yakalandı

Kadir ÖZEN / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu tarafından tespit edilen 42 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu, geçen perşembe günü saat 05.11'de, Yalıkavak açıklarında, lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Hemen bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 18'i Suriye, 17'si Filistin, 5'i Irak, 2'si Mısır uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. 25'i erkek, 10'u kadın, 7'si çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespitleri yapıldıktan sonra da Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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