Gözlemevi: İdlib'de çatışmalar yeniden şiddetleniyor

Rus hava saldırısında 10 sivilin öldüğü iddia edildi.Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın İdlib vilayetindeki Kafranbel kentinde düzenlediği hava saldırılarında 5 çocuk, 4 kadın ve bir erkek olmak üzere toplam 10 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rusya dün yaptığı açıklamada Suriye hükümetine bağlı güçlerin 18 Mayıs gece yarısından itibaren İdlib vilayetine yönelik saldırılarını tek taraflı olarak durdurduğunu bildirmişti.

Gözlemevi, Pazar gecesi düzenlenen hava saldırılarının ardından El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) güçleriyle Suriye ordusu arasında çatışmaların yoğunlaştığını kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hava saldırısında bir hastanenin yakınının da isabet aldığı ve sağlık merkezinin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Gözlemevi'nden yapılan açıklamada Suriye ordusunun İdlib'in diğer bölgelerindeki bombardımanlarında da altı sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Gözlemevine göre Hama vilayetinin kuzeyinde de çatışmalar şiddetlendi.