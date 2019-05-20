HABER

Gözlemevi: İdlib'de çatışmalar yeniden şiddetleniyor

20.05.2019 14:43 | Son Güncelleme

Rusya'nın dün açıkladığı tek taraflı ateşkese rağmen İdlib ve çevresinde Suriye ordusu ve muhalifler arasında çatışmaların yeniden şiddetlendiği bildiriliyor.

Rus hava saldırısında 10 sivilin öldüğü iddia edildi.Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın İdlib vilayetindeki Kafranbel kentinde düzenlediği hava saldırılarında 5 çocuk, 4 kadın ve bir erkek olmak üzere toplam 10 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rusya dün yaptığı açıklamada Suriye hükümetine bağlı güçlerin 18 Mayıs gece yarısından itibaren İdlib vilayetine yönelik saldırılarını tek taraflı olarak durdurduğunu bildirmişti.

Gözlemevi, Pazar gecesi düzenlenen hava saldırılarının ardından El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) güçleriyle Suriye ordusu arasında çatışmaların yoğunlaştığını kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hava saldırısında bir hastanenin yakınının da isabet aldığı ve sağlık merkezinin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Gözlemevi'nden yapılan açıklamada Suriye ordusunun İdlib'in diğer bölgelerindeki bombardımanlarında da altı sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Gözlemevine göre Hama vilayetinin kuzeyinde de çatışmalar şiddetlendi.

Diplomasi trafiği

Hatay yakınındaki İdlib vilayeti Suriye'de silahlı muhaliflerin ve radikal İslamcı unsurların yer aldığı son bölge. İdlib'in geniş kesimleri, şu anda Birleşmiş Milletler, ABD ve Türkiye'nin terör örgütleri listesinde olan El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün kontrolünde bulunuyor.

Türkiye ile Rusya, Eylül 2018'de Soçi’de varılan anlaşma ile Beşar Esad rejimine karşı mücadele eden muhalif güçlerin İdlib’deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Ancak yaklaşık üç milyon kişinin yaşadığı İdlib vilayetinde HTŞ ile Rusya destekli Suriye ordusu arasındaki çatışmalar Şubat ayından bu yana şiddetlendi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar nedeniyle İdlib ve çevresinde yaklaşık 180 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

AFP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Mısır'da Güvenlik Operasyonunda 12 Militan ÖldürüldüMısır'da Güvenlik Operasyonunda 12 Militan Öldürüldü
Ukrayna'da yeni Devlet Başkanı meclisi feshettiUkrayna'da yeni Devlet Başkanı meclisi feshetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd restorasyon önerileri

Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd öneriler

Rus kadın askerin fotoğrafı tartışma yarattı

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Kilo verip bambaşka biri oldu! İnanılmaz değişim

Kilo verip bambaşka biri oldu!

Fransa'dan skandal başörtüsü kararı

Fransa'dan skandal başörtüsü kararı

ABD'den Yeşil Bölge'ye saldırı hakkında açıklama

ABD'den Yeşil Bölge'ye saldırı hakkında açıklama

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.