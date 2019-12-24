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Gözlemevi: İdlib'e Rus bombardımanında sekiz sivil öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2019 17:09 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun İdlib'deki operasyonlarına destek veren Rus savaş uçaklarının, sığınmacıların kaldığı bir okulu vurması sonucu beşi çocuk sekiz sivilin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Gözlemevi: İdlib'e Rus bombardımanında sekiz sivil öldürüldü

Suriye'nin İdlib vilayetinde Rus savaş uçaklarının bombardımanı sonucu beşi çocuk en az sekiz kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bölgedeki aktivistlere dayandırdığı haberine göre, İdlib'in doğusundaki Sarakib köyü yakınlarında, içinde sığınmacıların kaldığı bir okul savaş uçaklarının hedefi oldu.

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad güçlerine karşı en yoğun silahlı direnişin olduğu İdlib bölgesi ile Hama'nın bir kısmında geçtiğimiz Nisan ayından bu yana, zaman zaman ateşkeslerle ara verilerek yoğun çatışmalar yaşanıyor. Söz konusu bölgelerde yeniden kontrolü eline geçirmek isteyen Suriye ordusuna, bu hedefe yönelik operasyonlarında Rusya da önemli ölçüde destek veriyor.

Sekiz ayda 400 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yaşanan çatışmalar sebebiyle son haftalarda yaklaşık 60 bin kişi bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana ise 400 bin kişinin yaşadığı yeri terk ettiği belirtiliyor.

İdlib'in güneyindeki Maaret el Numan kasabası civarında yoğunlaşan çatışmalar sebebiyle son olarak, Suriye Amerikan Tıp Topluluğu (SAMS) tarafından işletilen iki hastane faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı. SAMS'den yapılan açıklamada, çatışmalar yoğunlaşmadan önce yaklaşık 300 bin kişiye hizmet veren hastanelerin, şu an içinde bulunulan kötü koşullarda daha fazla açık kalamayacağı vurgulandı.

dpa,AFP / ET,JD

© Deutsche Welle

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