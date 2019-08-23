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Gözlemevi: Suriye ordusu Türk gözlem noktasının çevresini kuşattı

23.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

Suriye'de İdlib ve Hama'daki operasyonlar sonucunda pek çok bölgenin Şam'ın eline geçmesiyle Morek kasabasında Türk askerlerinin kontrolünde olan dokuzuncu gözlem noktası Suriye ordusunun kuşatması altında kaldı.

Gözlemevi: Suriye ordusu Türk gözlem noktasının çevresini kuşattı

Suriye güçlerinin, İdlib bölgesindeki Morek kasabasında bulunan Türkiye'ye ait gözlem noktasını çevrelediği bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin ve Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre göre Suriye ordusunun bu bölgede bulunan diğer kasaba ve köyleri ele geçirmesiyle Türk gözlem noktasının etrafı sarılmış oldu. Kuşatma altında kalan Morek'teki gözlem noktası, Astana süreci kapsamında "gerilimi düşürme bölgesi" olarak belirlenen İdlib'deki Türkiye'nin kontrolünde olan 12 gözlem noktasından dokuzuncusu.

Suriye güçlerinin önceki gün, silahlı grupların en yoğun direniş bölgesi olan Han Şeyhun'u ele geçirmesinin ardından Morek'teki gözlem noktası kuşatma riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

Silahlı gruplar sıkışmış durumda

Şam hükümetine bağlı İkbariye televizyonunun verdiği habere göre Cuma günü saldırılarını yoğunlaştıran Rusya ve İran destekli Suriye güçleri, İdlib'de kuşatma altına aldıkları silahlı grupların kontrolündeki pek çok yerleşim ve tepeyi ele geçirdi. Ordunun bu ilerleyişiyle başkent Şam'la ülkenin ikinci büyük kenti Halep'i birbirine bağlayan otoyoldaki kontolünü genişlettiği kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığına göre 2012'den beri isyancıların kontrolünde olan Kafr Zita kasabası da ele geçirildi.

İdlib ve Hama'ya bağlı bölgelere yönelik Suriye ordusunun operasyonlarının yoğunlaşması üzerine son bir kaç günde binlerce sivil Türkiye sınıra doğru yığılmıştı. İdlib'de kontrol büyük ölçüde El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütünde bulunuyor.

Suriye hükümeti Perşembe günü bölgeden ayrılmak isteyen siviller için taliye koridoru oluşturduğunu açıklamıştı.

Çavuşoğlu Lübnan'da

Lübnan'ı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Beyrut'taki temaslarında Suriye'nin kuzeybatısında yaşanan son gelişmeleri ele alması bekleniyor. Ankara, 3 milyon nüfuslu İdlib viyaletinin tamamen Beşar Esad yönetiminin eline geçmesiyle oluşabilecek kitlesel bir göçten endişe ediyor.

AFP,Reuters,dpa/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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