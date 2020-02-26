Gözlemevi: Suriye’de en az 20 sivil öldürüldü

Ayrıca rejim güçlerinin dokuz yıl önce başlayan protestoların kalesi Kafranbel’i geri aldığı açıklandı.Suriye ordusunun düzenlediği hava saldırılarında en az dokuzu çocuk 20 sivilin hayatını kaybettiğin açıklandı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'e düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden altı kişi arasında okul çağında bir çocuğun bulunduğu belirtildi.

Kentin kuzeyindeki Maarat Misrin'de de altısı çocuk olmak üzere 10 sivilin öldüğü açıklandı. İdlib'in kuzeydoğusundaki Binniş kasabasında ise rejim birliklerinin açtığı ateş sonucunda bir anne ve iki çocuğu da aralarında olmak üzere dört kişinin can verdiği belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ayrıca rejim güçlerinin son 48 saat içinde 19 köy ve kasabayı ele geçirdiğini duyurdu. Bunlar arasında Kafranbel'in Şam'a ilk isyan eden kasabalardan olması nedeniyle sembolik önemi bulunuyor.

Suriye Milli Ordusu Neyrab'ı geri aldı

Türkiye destekli Suriyeli silahlı muhalif gruplar Neyrab kasabasını geri aldıklarını duyurdu. Reuters'e konuşan Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud "Türk dostlarımızın yardımıyla terörist Rus milislerini geri püskürtüp Serakib'e geçit olan stratejik Neyrab kasabasının kontrolünü tekrar ele geçirdik" dedi. Ajansa konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi de Türk ordusunun Suriyeli milislere topçu ateşi ve bomba imha ekipleriyle destek verdiğini söyledi.