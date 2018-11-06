HABER

Gözlemevi: YPG askeri operasyonlarına yeniden başladı

06.11.2018 16:48 | Son Güncelleme

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin Fırat'ın doğusunda IŞİD'e karşı askeri operasyonları yeniden başlattığı bildirildi.

Gözlemevi: YPG askeri operasyonlarına yeniden başladı

Operasyonlara Türk ordusunun YPG'ye yönelik topçu ateşi nedeniyle ara verilmişti.Türk ordusunun topçu atışları nedeniyle Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı operasyonlara geçen hafta ara veren YPG güçlerinin askeri faaliyetlere yeniden başladığı bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), IŞİD'in ele geçirdiği bölgelerin çoğunda kontrolü haftasonunda yeniden sağladığını kaydetti. IŞİD son dönemde kötü hava koşullarını da fırsat bilerek SDG'ye saldırılar düzenlemiş ve bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Gözlemevi, SDG'nin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun hava desteğiyle yaptığı operasyonlarda Hajin kasabası yakınlarındaki bölgede IŞİD'e ait kışlaları ele geçirdiğini ve toplam 26 IŞİD'linin öldürüldüğünü aktardı.

ABD destekli SDG'nin omurgasını oluşturan ve Kürt milislerden oluşan Halk Savunma Birlikleri (YPG) Türkiye tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin geçen hafta Fırat Nehri'nin doğusunda YPG kontrolündeki bölgeyi vurması sonrasında SDG, bölgede IŞİD'e karşı sürdürdüğü operasyonlarına ara verdiğini açıklamıştı.

SDG, 31 Ekim günü yaptığı açıklamada Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı 10 Eylül'de başlattığı operasyonları Türkiye'den yapılan "saldırılar" nedeniyle askıya aldığını duyurmuştu. Bu açıklamadan birkaç gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG hedeflerini obüs bataryaları ile bombalamış, Anadolu Ajansı söz konusu hedeflerin Türk sınır birliklerine açılan ateşe karşılık meşru müdafaa kapsamında vurulduğunu aktarmıştı.

Erdoğan: ABD-YPG ortak devriyesi kabul edilemez

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bir bölgede SDG güçleriyle birlikte devriye gezdiği yönündeki haberleri değerlendiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun "kabul edilemez” olduğunu ifade etti.

Salı günkü TBMM Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ile SDG'nin yaptığı ortak devriyeyle ilgili "Bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur" dedi. Erdoğan, hafta sonunda Fransa'ya yapacağı ziyarette görüşeceği ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuyu da konuşacaklarını belirterek "Ben inanıyorum ki Sayın Trump'la bunu konuştuğumuzda da herhalde bu konu ile ilgili süreci durduracaklardır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

dpa,AFP,AP/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
94 yaşında mahkeme karşısında!94 yaşında mahkeme karşısında!
Balayında feci son! Detaylar kan dondurduBalayında feci son! Detaylar kan dondurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

İlginizi Çekebilir

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Veliaht Prensi, '45 üst düzey ismi hala Ritz'de esir tutuyor'

Suudi Veliaht Prensi, '45 üst düzey ismi hala Ritz'de esir tutuyor'

İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı

İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı

94 yaşında mahkeme karşısında!

94 yaşında mahkeme karşısında!

Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu

Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu

AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı

AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı

Macron'a suikast girişimi!

Macron'a suikast girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.