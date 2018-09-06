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Gözlemevi: Yüzlerce sivil İdlib'den kaçıyor

06.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Suriye ordusunun İdlib'e operasyon olasılığı nedeniyle yüzlerce sivilin bölgeyi terk ettiği bildiriliyor.

Gözlemevi: Yüzlerce sivil İdlib'den kaçıyor

Rusya bölgedeki hedeflere dün hava saldırısı düzenlemişti. Türkiye ise olası göç dalgası nedeniyle endişeli.Suriye'de Esad rejiminin İdlib vilayetine operasyon düzenleme olasılığı nedeniyle sivillerin bölgeyi terk etmeye başladığı bildirildi. Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Moskova'nın bölgeye düzenlediği bombardıman sonrasında yüzlerce kişinin bölgeden ayrılmaya başladığını açıkladı.

Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, İdlib'in güneydoğu bölgelerindeki yüzlerce köylünün, kuzeyde komşu Halep vilayetinin muhaliflerin kontrolündeki bölgelerine doğru yola çıktığını açıkladı. Abdülrahman "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 180 aile, yani yaklaşık bin kişi yola koyuldu" açıklaması yaptı.

El Kaide'nin Suriye kolu olarak bilinen eski Nusra hareketinin öncülüğündeki cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü, İdlib'in yarıdan fazlasını kontrol ediyor. Vilayetin geri kalanının büyük bölümü ise Türkiye'nin desteklediği muhalif grupların kontrolünde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler İdlib'e düzenlenecek kapsamlı bir operasyonun 800 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulundu. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İdlib'de olası bir "kan gölüne" engel olmak için "teknik tartışmaları aşarak" acilen görüşmeleri çağrısında bulundu.

İdlib için üçlü zirve

Rusya, Türkiye ve İran arasında Cuma günü Tahran'da üçlü bir Suriye zirvesi düzenlenecek. Aynı gün BM Güvenlik Konseyi de İdlib'deki durumu ele alacak.

Üç milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye yeni bir göç dalgası olasılığından endişe ediyor. Ankara, kapsamlı bir İdlib operasyonunda bölgede yaşayan üç milyon sivilden çoğunun Türkiye’ye yöneleceğini hesaplıyor ve bu yönelimin sınırın ötesinde tutulmasını istiyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şam rejiminin İdlib'e yönelik operasyon olasılığının ortaya çıktığı ilk günden bu yana Türkiye’nin saldırıyı engellemek için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

Moskova'nın desteklediği Şam rejimi, yedi yıldır süren Suriye iç savaşında, Rusya ve İran'ın da desteğiyle ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağlamış durumda.

AFP/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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