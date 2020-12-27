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Gözler 2020 yılının son kabine toplantısına çevrildi! Ek koronavirüs tedbirleri alınacak mı?

27.12.2020 14:49 | Son Güncelleme:
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Gözler 2020 yılının son kabine toplantısına çevrildi! Ek koronavirüs tedbirleri alınacak mı?

2020 yılının son Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda koronavirüs tedbirleri ve aşılama çalışmaları ana gündem maddesi olacak.

Gözler yarın yapılacak olan Gözler 2020 yılının son kabine toplantısına çevrildi. CNN TÜRK Editörü Kıvanç El, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ana gündem konularını paylaştı.

El'in aktardıkları şöyle:

2020'nin son toplantısı yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabi toplantıda öncelikli olarak ekonomiden dış politikaya ulaştırmadan sağlığa kadar konu başlıklarında 2020 yılının genel bir değerlendirmesi yapılacak.

2020 yılının ana gündemi koronavirüs... Kabine Toplantısı'nın da ana gündemi koronavirüs olacak. Özellikle bu hafta 4 gece 3 gün yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması var. Yılbaşı partilerine dikkat çekmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlara izin verilemeyeceğini hem otellerde hem evlerde toplu partilere kesinlikle izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İşte Kabine Toplantısı'nda da bu yılbaşı partilerine yönelik nasıl önlemler alınacak, ne tedbirler alınacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yapması ve kabinenin bu tedbirleri görüşmesi bekleniyor.

Tabi diğer önemli bir gündem aşı ve aşılama süreci. Yarın tüm Türkiye'ye Çin'den Sinovac adlı aşı geliyor. 3 milyon doz civarında bir aşı gelmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nda bu aşılama takvimi ilk etapta sağlıkçılara ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanacak. Devamında nasıl bir yol izlenecek, kimlere aşılar yapılacak ve aynı zamanda ek aşılar, ek sözleşmeler ne zaman ne çerçevede yapılacak, yapıldı? Tüm bu detaylar Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

DIŞ POLİTİKA

Bir diğer gündemi var Kabine'nin... Dış politika. Cumhurbaşkanı'nın hem AB hem de ABD'ye olumlu mesajları olmuştu 2021 yılında pozitif gündeme dair. İşte bu konu başlıkları da Kabine'nin gündeminde değerlendirilecek.

EK TEDBİR ALINACAK MI?

Tabi dediğimiz gibi ana gündem koronavirüs salgını. Tüm salgının seyri değerlendirilecek. Eğer ek tedbir alınması gerekiyorsa ek tedbirler alınacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna bir basın toplantısıyla hem tedbirlerin hem de 2020-2021 yılına yönelik mesajların verilmesini bekliyoruz.

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