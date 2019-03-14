Gözler 737 MAX Serisi Uçakları Seferlerden Çekilen Boeing'te

Boeing’in son model ve en çok satan uçağı şirket açısından ciddi bir soruna dönüştü. Boeing, bu uçakla birlikte aldığı binlerce siparişlerle ciddi bir servet elde etmeyi beklerken son bir haftada hisse senetleri adeta çakıldı.
737 MAX 8 uçağının, ard arda iki ölümcül kazaya karışmasınn ardından aralarında Amerika’nın da bulunduğu 40’tan fazla ülkedeki havayolu şirketleri, bu uçakları seferlerden çektiler. Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 uçağı geçen hafta kalkış esnasından çakıldı ve uçakta bulunan 157 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl Ekim ayında da Endonezyalı Lion Air şirketine ait aynı tip uçak yine kalkış esnasında düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.
Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA de ilk başta gerek görmese de Çarşamba günü itibariyle bu uçakların seferlerinin durdurulması kararını aldı.
FAA bu kararı almasına gerekçe olarak, düşen uçaklara ait geliştirilmiş uydu takip verilerinin ve kazaların ardından elde edilen fiziksel kanıtların incelenmesini gösterdi. Elwell, FAA’in bu kararı almakta gecikmesiyle ilgili olarak da ilk incelemesi yapılan uydu takip görüntülerinin düşük çözünürlüklü olması ve yeterli veri sunmamasını gösterdi.
Ancak Elwell, kazanın gerçekleştiği alanlarda bulunan fiziksel kanıtlara dair detay vermedi.
FAA Yöneticisi Daniel Elwell, “Bu kanıtlar Etiyopya uçuşunda olanın, Lion Air kazasındakilere yakın olduğunu gösteriyor” dedi.
Lion Air yetkilileri, kazaya karışan 737 MAX 8 uçağındaki sensörlerin son 4 uçuşta, hatalı veri üreterek uçağın burnunu aşağıya doğru çevirdiğini, pilotların son uçuşta bunu düzeltemediklerini ve uçağın düştüğünü söylemişlerdi.
Fransa uçak kazaları araştırma ekibi BEA, Etiyopya uçağından çıkarılan kara kutuların inceleneceğini duyurdu.
Ancak şu an bu incelemenin ne kadar süreceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağı bilinmiyor.
Boeing şirketi ilk olarak 2017 yılında piyasaya sürdüğü 737 MAX serisi uçaklardan şu ana kadar 350’den fazla teslimat yapmış durumda. Uçak, dünya genelindeki havayolu şirketleri tarafından kısa ve orta menzilli uçuşlarda özellikle düşük yakıt tüketimi nedeniyle tercih edildi.
Boeing şirketinin hali hazırda bu uçaklar için aldığı sipariş adediyse 4600’den fazla.
Norveç Havayolları, söz konusu model uçaklarını kullanamamasından kaynaklı zararlarının Boeing tarafından tazmin edilmesinin yollarını arayacağını duyurdu. Hukukçular söz konusu zararların tazmini konusunda havayolu şirketlerinin Boeing’le yaptıkları sözleşmelerin incelenmesi gerektiğini söylüyorlar.
Morgan Stanley’in bu hafta açıkladığı bir raporda Boeing şirketi açısından 737’lerin uçuşlardan çekilmesinin olası en kötü senaryolardan biri olduğuna dikkat çekildi. 737 serisi uçaklar Boeing’in bugüne kadarki satışlarının neredeyse yüzde 70’ini oluşturuyor. Şirketin bu yıl ve önümüzdeki üç yıl da yapacağı teslimatların da aksaması Boeing için sorunu daha da ciddi hale getiriyor.
Boeing şirketinin hisse değerleri bu haftanın ilk iki gününde yüzde 11 değer kaybına uğradı ve 377,14 dolara geriledi.
Öte yandan Amerika’nın da uçakların seferden çekilmesi kararının ardından yaptığı açıklamada, 737 MAX serisi uçaklara olan güvenlerinin tam olduğunu duyurdu.
Buna karşın kendilerinin de duyurduğu, bu uçakların şu an için uçuşlardan çekilmesi çağrısının, ABD hükümetiyle yapılan görüşmeler neticesinde alındığı ifade edildi.
Amerikan Federal Havacılık Dairesi üzerindeki baskı Kanada’nın da bu uçakların seferden çekilmesi ve Kanada hava sahasını kullanmaması kararının üzerine iyice artmıştı. İlk başta FAA uçakların seferlerden çekilmesini gerektirecek bir güvenlik zaafına rastlanmadığını ilan etmiş Amerika’da özellikle medya FAA’ye ciddi tepki göstermişti.
Amerika Başkanı Donald Trump’ın söz konusu uçakların seferlerden çekilmesi kararını açıklamasının ardından Beyaz Saray bu kararın, Başkan tarafından, FAA Yöneticisi Elwell ve Ulaştırma Bakanı Elaine Chao’yla yaptığı görüşme neticesinde alındığını duyurdu.
Elwell de yaptığı açıklamada “Günün sonunda bu karar Başkanın, Bakanın ve FAA’in tam desteğiyle alınmıştır” dedi.
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