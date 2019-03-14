Gözler 737 MAX Serisi Uçakları Seferlerden Çekilen Boeing'te

Boeing’in son model ve en çok satan uçağı şirket açısından ciddi bir soruna dönüştü. Boeing, bu uçakla birlikte aldığı binlerce siparişlerle ciddi bir servet elde etmeyi beklerken son bir haftada hisse senetleri adeta çakıldı.

737 MAX 8 uçağının, ard arda iki ölümcül kazaya karışmasınn ardından aralarında Amerika’nın da bulunduğu 40’tan fazla ülkedeki havayolu şirketleri, bu uçakları seferlerden çektiler. Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 uçağı geçen hafta kalkış esnasından çakıldı ve uçakta bulunan 157 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl Ekim ayında da Endonezyalı Lion Air şirketine ait aynı tip uçak yine kalkış esnasında düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA de ilk başta gerek görmese de Çarşamba günü itibariyle bu uçakların seferlerinin durdurulması kararını aldı.

FAA bu kararı almasına gerekçe olarak, düşen uçaklara ait geliştirilmiş uydu takip verilerinin ve kazaların ardından elde edilen fiziksel kanıtların incelenmesini gösterdi. Elwell, FAA’in bu kararı almakta gecikmesiyle ilgili olarak da ilk incelemesi yapılan uydu takip görüntülerinin düşük çözünürlüklü olması ve yeterli veri sunmamasını gösterdi.