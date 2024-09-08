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Gözler Adli Tıp raporundaydı! Narin'in ön rapor detayları ortaya çıktı: 15 gün suda kalmış, boynunda...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.09.2024 22:06
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Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili Adli Tıp raporu bekleniyordu. Detaylı raporun 15 gün sonra gelmesi beklenirken ön rapor detayları ortaya çıktı. Buna göre Narin'in boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Gözler Adli Tıp raporundaydı! Narin'in ön rapor detayları ortaya çıktı: 15 gün suda kalmış, boynunda...

Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ın günler sonra cansız bedeni bulundu. Dere kenarında çuval içerisinde Narin'in bulunan cansız bedeni tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

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FARKLI İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Narin'in cansız bedeni detaylı inceleme için Adli Tıp'a kaldırıldı. Narin'in öldürülmesiyle ilgili farklı iddialar ortaya atılırken beklenen ön rapor ile ilgili detaylar geldi.

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15 GÜN SUDA KALMIŞ

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medyada hesabından Narin'in Adli Tıp Ön Raporu ile ilgili bazı detaylar paylaştı. İşte o detaylar:

"Narin Güran'ın adli tıp ön raporuna göre; boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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