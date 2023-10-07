Gözler AK Parti kongresine çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik mesajlar verecek

AK Parti'de 4.Olağanüstü Kongre için hazırlıklar tamamlandı. Bugün yapılacak kongrede genel başkan seçimi yapılacak, parti yönetimi yenilenecek, ana tema "Türkiye Yüzyılı" olacak. Yapılacak kongrede AK Parti'nin tek genel başkan adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

75 KİŞİLİK MKYK BÜYÜK ORANDA DEĞİŞECEK

75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda ise büyük oranda değişim bekleniyor. Bu 75 kişi içinden de MYK yani genel başkan yardımcıları belirlenecek.

Edinilen bilgiye göre Genel Sekreter Fatih Şahin, parti yönetiminde asil ve yedek listede yer alacak isimleri arayarak bilgilendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongreyle ilgili yaptığı açıklamada "Siyasi partilerin en büyük organizasyonları kongre. Kongreyi kendimizi gözden geçirdiğimiz vizyonumuzu belirlediğimiz fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİM STARTI VERİLECEK

AK Parti kongresiyle yerel seçim startı da verilmiş olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Rakip siyasi partilerin kongrelerine bakınca farkı görüyorsunuz. Mayıs ayında zaten çalışmalara başlamıştım. Kongreyle yerel seçim startını da vermiş oluyoruz" diye konuştu.

100 bin kadar partilinin yer alması beklenen kongrede yabancı temsilciler de yer alacak.

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'ne 27 ülkeden siyasi parti temsilcisiyle 127 büyükelçi ve 3 Cumhurbaşkanı'nın da katılması bekleniyor.

KONGRE ERDOĞAN'IN GELİŞİYLE BAŞLAYACAK

NTV'nin haberine göre Ankara Spor Salonu'ndaki kongre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişiyle başlayacak. Cumhurbaşkanı önce salon dışındakilere hitap edecek, ardından kongre konuşmasına geçecek. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yeni anayasa ve terörle mücadele vurgusu yapması, yerel seçimlere ve ekonomiye ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

