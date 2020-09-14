Gözler bilim insanlarında! Venüs’te yaşam mı bulundu?

Birleşik Krallık merkezli Kraliyet Astronomi Cemiyeti, geçtiğimiz günlerde 14 Eylül tarihini işaret ederek bir basın toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu toplantı öncesinde basın mensuplarına yayın yasağı şartı ile gönderilen ön bilgiler, öylesine heyecan verici detaylar içeriyordu ki yayın yasağına rağmen bazı detaylar sızdırıldı. Bu detaylara göre Venüs’te fosfin keşfedildi ve cemiyet, bugünkü açıklamasında keşfi kamuoyuna duyuracak.

Evrim Ağacı tarafından derlenen bilgilere göre fosfin, sadece biyolojik yaşamın bulunduğu ortamlarda görülebilen bir madde. Yaşamla doğrudan ilişkili bu maddelere “biyoimza” adı veriliyor. Söz konusu maddenin Venüs’te bulunduğuna dair araştırmayı yapan uzmanlar arasında MIT, Cardiff, Manchester gibi önemli üniversitelerde görevli bilim insanları var.

VENÜS’ÜN ATMOSFERİNDEKİ YAŞAM İZLERİ

Bilim insanlarının söz konusu keşfi yapmak için Şili, Atamaca’daki ALMA ve Hawaii’deki James Clark Maxwell teleskoplarını kullandıkları söyleniyor. Yani Venüs’ün atmosferine bir araç gönderilmiş değil, keşif yeryüzünden yapılan gözlemlerin bir sonucu olarak gerçekleşmiş olabilir. Henüz bu detayların kesinleşmemesinin nedeni, resmi açıklamaların yapılmamış olması.