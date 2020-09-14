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Gözler bilim insanlarında! Venüs’te yaşam mı bulundu?

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

Basına sızan bilgilere göre Venüs’te yaşam izleri bulunmuş olabilir. Gezegeni izleyen bilim insanları güneşe en yakın ikinci gezegen olan Venüs’ün atmosferinde fosfin keşfetti. Fosfin, biyolojik yaşamın bulunduğu ortamlarda bulunan bir madde.

Gözler bilim insanlarında! Venüs’te yaşam mı bulundu?

Birleşik Krallık merkezli Kraliyet Astronomi Cemiyeti, geçtiğimiz günlerde 14 Eylül tarihini işaret ederek bir basın toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu toplantı öncesinde basın mensuplarına yayın yasağı şartı ile gönderilen ön bilgiler, öylesine heyecan verici detaylar içeriyordu ki yayın yasağına rağmen bazı detaylar sızdırıldı. Bu detaylara göre Venüs’te fosfin keşfedildi ve cemiyet, bugünkü açıklamasında keşfi kamuoyuna duyuracak.

Evrim Ağacı tarafından derlenen bilgilere göre fosfin, sadece biyolojik yaşamın bulunduğu ortamlarda görülebilen bir madde. Yaşamla doğrudan ilişkili bu maddelere “biyoimza” adı veriliyor. Söz konusu maddenin Venüs’te bulunduğuna dair araştırmayı yapan uzmanlar arasında MIT, Cardiff, Manchester gibi önemli üniversitelerde görevli bilim insanları var.

VENÜS’ÜN ATMOSFERİNDEKİ YAŞAM İZLERİ

Bilim insanlarının söz konusu keşfi yapmak için Şili, Atamaca’daki ALMA ve Hawaii’deki James Clark Maxwell teleskoplarını kullandıkları söyleniyor. Yani Venüs’ün atmosferine bir araç gönderilmiş değil, keşif yeryüzünden yapılan gözlemlerin bir sonucu olarak gerçekleşmiş olabilir. Henüz bu detayların kesinleşmemesinin nedeni, resmi açıklamaların yapılmamış olması.

Webtekno'nun haberine göre; Kraliyet Astronomi Cemiyeti, bugün (14 Eylül) TSİ 18.00’da sadece basın mensuplarının katılabileceği bir toplantı düzenleyecek. Zoom üzerinden yapılacak toplantıda “çok önemli ve büyük bir keşfin” açıklanacağı söyleniyor. Bu akşam, Venüs’te yaşamın izlerinin bulunduğuna dair kesinleşen bilgiler alabiliriz, detayları aktarıyor olacağız.

VENÜS NASIL BİR GEZEGEN?

  • Güneş’e en yakın ikinci gezegen,
  • Güneş Sistemi’nde bir atmosferi bulunan ikinci gezegen,
  • Boyutları ve ağırlığı ile Dünya’nın ikiz kardeşi gibi,
  • Bir yılı 224,7 Dünya gününe eşit,
  • Kendi çevresindeki dönüşü Güneş çevresindeki dönüşünden daha yavaş, yani 1 günü 1 yılından daha uzun sürüyor,
  • Güneş’e en yakın gezegen Merkür’den daha sıcak,
  • Güneş’in çevresinde saat yönünde dönen tek gezegen,
  • Atmosfer basıncı Dünya’daki denizlerin 1 km derinliğindeki basınca eşit,
  • Ay’dan sonra gökyüzündeki en parlak ikinci cisim.

  • 4,2 milyar yıl önce okyanuslara, kıtalara ve yaşama sahip olduğu düşünülüyor.


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