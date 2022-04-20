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GÖZLER BİLİM KURULUNDA! Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?

20.04.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu Toplantısına dair araştırmalar hız kazandı. Belirli tarihlerde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda alınan kararları duyuruyor. Bu hafta koronavirüs önlemlerine dair pek çok önemli konu masaya yatırılacak. İşte milyonlarca insanı ilgilendiren Bilim Kurulu Toplantısına dair detaylar!

GÖZLER BİLİM KURULUNDA! Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman ve saat kaçta yapılacağı araştırılmaya başlandı. Her toplantıda önemli kararlar alınıp halka duyuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısında önemli konuların ele alınacağını açıkladı. Maske yasağının kalkıp kalkmayacağı kararı da bu toplantıda belli olacak. İşte vatandaşların merakla beklediği Bilim Kurulu Toplantısına dair detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının saati hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada, ‘Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.’ demişti.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün en önemli toplantılarından birini gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da özellikle maske konusunda gevşeme kararları beklenen toplantı öncesi DHA'ya konuştu. Prof. Dr. İlhan, vaka ve vefat sayılarında düşüşün devam ettiğine dikkat çekerek, "Vaka sayılarımız son 1 haftadır 5 binin altında. Uzunca süredir bu rakamlara hasret kalmıştık. Büyük hastanelerimizde koronavirüs vakaları olmakla birlikte genel olarak ülkemizde hem toplumda hem de hastanelerimizde bir rahatlama söz konusu" dedi.

Prof. Dr. İlhan, Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen bu sürecin değerlendirileceğine vurgu yaparak, "Muhtemelen bu sürecin değerlendirmesi yapılıp, bu süreç sonrasında bir yeni dönem belirlenecektir düşüncesindeyim. Maske için bakıldığında; Amerika'da, Avrupa'da maske kullanımının giderek azaldığına şahit oluyoruz. Ancak bir yandan da düşünüldüğünde özellikle riskli yerlerde maske kullanımın devam ettiği konusunda bilgilere sahibiz. Örneğin; hastanede maske takmak hem kişiyi hem sağlık çalışanlarını korumak için doğru bir yaklaşım. Çok uzun süreli bir uçak yolculuğunda, tren yolculuğunda, otobüs yolculuğunda maske takmak kişiler için koruyucu bir yaklaşım olarak görünmekte. Maskenin özellikle çok kalabalık ve kapalı yerlerde koruyuculuğunun yüksek olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Bu nedenle belki bu tip çok riskli yerler dışında bir rahatlamanın söz konusu olabileceğini beklemek mümkün" diye konuştu.

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Fahrettin Koca bilim kurulu
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