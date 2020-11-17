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Gözler bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

17.11.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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Gözler bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısında başta Kovid-19 olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak.

Dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" ifadesi sonrasında gözler bugün saat 15.55'te toplanan kabine toplantısına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumu, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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