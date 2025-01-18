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Gözler bu toplantıdaydı! CHP'den dikkat çeken açıklamalar: "Daha sert adımlar atacağız"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.01.2025 18:26
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CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak geçici olarak görevden uzaklaştırmasının ardından CHP'li milletvekilleri İstanbul İl Başkanlığı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde toplandı.

Gözler bu toplantıdaydı! CHP'den dikkat çeken açıklamalar: "Daha sert adımlar atacağız"

CHP TBMM grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, partinin İstanbul İl Başkanlığında kapalı olarak toplandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleriyle ilgili yaşanan sürece ilişkin, "Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç iktidarı devralma süreci olacak." dedi.

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"BU SÜREÇ İKTİDARI DEVRALMA SÜRECİ OLACAK"

Toplantı sonrası açıklama yapan Başarır, çok verimli geçen toplantıda milletvekillerinin Beşiktaş ve Esenyurt sürecine dair fikirlerini aldıklarını söyledi.
Başarır, zor günlerden geçtiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ta yaşananları hepimiz gördük. Gözaltı işlemlerinden tutuklama kararına kadar tam bir hukuksuzluğu yaşadık ama hukuksuzluk ve baskı devam ediyor. Önce bir cezaevi, sonra Paşakapısı Cezaevi. Paşakapısı Cezaevi'nde odası değiştiriliyor. Gece saatlerinde belediye başkanımız tam uyuyacakken, 'Vazgeçtik buradan da sizi Silivri'ye götürüyoruz.' diyorlar. Bakın, Metris, Paşakapısı, Silivri. Türkiye'de bunu yaşayan başka bir yurttaşımız yok, bırakın belediye başkanını. Cezaevleri Adalet Bakanlığına bağlı. Bu durumda utanç duyuyoruz bundan. Bu yaşadıklarımızdan gerçekten üzgünüz, Türkiye üzgün."

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Toplantıda bazı kararlar aldıklarını dile getiren Başarır, "Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç iktidarı devralma süreci olacak." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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