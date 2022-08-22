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Gözler bugün Beştepe'de! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

22.08.2022 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 20 gün sonra yapılacak olan toplantı saat 14.00'te Beştepe'de başlayacak. Kritik konuların masaya yatırılacağı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Gözler bugün Beştepe'de! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Saat 14.00'te Beştepe'de başlaması beklenen kabineye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. 20 gün sonra gerçekleşecek olan kritik toplantıda, iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak. Hükümetin enflasyona karşı alacağı yeni tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında görüşülüp karara bağlanacak.

RUSYA VE UKRAYNA MESELESİ ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek. Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

ENFLASYONA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak. Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

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FAİZ İNDİRİMİNİN ETKİLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.

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DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER DE KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kabine Toplantısı
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