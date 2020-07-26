Gözler CHP Parti Meclisi Seçiminde

Ana muhalefet partisi CHP’nin, “iktidar kurultayı” sloganıyla gelecek seçimlerde partiyi yönetecek isimleri belirlediği kurultay ikinci gününde de devam ediyor.
Bugün CHP’nin parti politikalarında etkili rol oynayan yönetim organı Parti Meclisi için kıyasıya mücadele veriliyor.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik anahtar listesinde iki il başkanına yer vermesinin yanı sıra milletvekilleri ve geçmişte parti içi tartışmalarda adı geçmiş isimler de dikkat çekiyor.
CHP 37. Olağan Kurultayı, Corona virüsü salgını gerekçesiyle açık hava koşullarında ve ilk kez basın mensuplarına delege alanına geçiş izni verilmeyerek düzenleniyor.
CHP’nin salgın nedeniyle katılımı sınırlı tuttuğu kurultayda, dün genel başkanlık yarışı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 80 il başkanı imzasıyla (Mardin’de teşkilat olmaması nedeniyle) tek aday gösterilmesi ve 1.356 delegeden 1.251’nin oyunu almasıyla sonuçlanmıştı. Bugünse kurultayda ikinci günde Parti Meclisi (PM) üyeliği için özellikle parti yönetimi ve politikalarında söz sahibi olmayı amaçlayan muhalif kesimlerce mücadele veriliyor.
CHP, Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor, ancak bunun 8 üyesi genel başkan tarafından önerilmiş adaylar arasından Bilim, Kültür ve Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçiliyor. Dolayısıyla delegeler tarafından çarşaf listeden 52 Parti Meclisi üyesi seçimi yapılıyor. Parti Meclisi üyeliği seçimlerinde yüzde 33 cinsiyet kotası ile yüzde 20 gençlik kotası uygulanıyor.
Kurultayda, bugün saat 13.30 itibariyle CHP Parti Meclisi üyeliği adayları listesi 222 kişi olarak kesinleşti. Bu sayı Parti Meclisi seçimlerinin tarihi boyunca en düşük katılım olarak dikkat çekti. Yeni tüzük uyarınca Parti Meclisi üyeliği adaylığı için ilk kez 10 delege imzası şartının aranmasının ve salgın koşulları nedeniyle CHP’lilerin kurultayda bulunmamasının bunun gerekçeleri olabileceği belirtildi.
Son olarak CHP 36. Olağan Kurultayı’nda 52 kişilik Parti Meclisi üyeliği için 488 ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliği için ise 108 aday yarışmıştı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise çarşaf listedeki 222 adaydan 80 kişiyi kendi anahtar listesinde Parti Meclisi için önerdi. Kılıçdaroğlu, PM bünyesindeki 8 kişilik Bilim, Kültür, Sanat Platformu (BKSP) listesi içinse 12 isim önerisinde bulundu.
Kurultayda, 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu için 47 kişi aday oldu. Kılıçdaroğlu, YDK içinse 15 isim önerisinde bulundu.
Kurultayda, oy kullanılması için 44 sandık, 132 kabin bulunuyor. Bu oylamada, 1.356 delege tarafından CHP’nin Parti Meclisi; Bilim, Kültür, Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu için hangi isimlerin tercih edileceği önem arz ediyor. CHP, bu seçilecek isimler ile olası erken seçimde iktidar için mücadele verecek. Bu isimler Kılıçdaroğlu’nun parti politikalarını şekillendirmesi konusunda birlikte çalışmak durumunda kalacağı kişiler olacak.
PM için kimler Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde?
Kemal Kılıçdaroğlu, anahtar listesinde bir ilke de imza attı ve ilk kez CHP Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek ile CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ı Parti Meclisi üyeliği için aday gösterdi. Ancak bu isimler eğer PM’ye seçilirse tüzük uyarınca il başkanlıklarından istifa etmeleri gerekiyor görünüyor.
Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) birlikte çalıştığı 15 kişiye Parti Meclisi anahtar listesinde yer verdi. Dolayısıyla listede MYK üyesi ve milletvekilikimliğiyle Ahmet Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Aykut Erdoğdu, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yıldırım Kaya yer alıyor. Geçtiğimiz kurultayda da Bilim, Kültür, Sanat Platformu listesinde aday gösterdiği Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Lale Karabıyık, Fethi Açıkel ve Yunus Emre’yi ise yine bu listede aday gösterdi.
Kılıçdaroğlu, anahtar listesinde, şimdiki Parti Meclisi’nde görev alan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Selin Sayek Böke, gazeteci Yaşar Seyman, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Ayça Taşkent, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Pınar Uzun, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Gökan Zeybek, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Celal Çelik ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’yi yeniden Parti Meclisi için önerdi.
Parti Meclisi anahtar listesinde, ayrıca Ankara Milletvekili Murat Emir, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Zeynel Emre, Özgür Karabat, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya bulunuyor.
Kılıçdaroğlu, listesinde genç kotası bağlamında CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz’a da yer verdi. Başdanışmanı Deniz Demir de listede.
Böylece Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu da dahil olmak üzere toplamda 44 milletvekiline yer verdiği görüldü.
Parti içi tartışmalarda adı geçmiş veya seçilmemiş isimler de var
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde, geçmişte parti içi tartışmalarda adı geçmiş veya yarıştıkları konumlara aday gösterilmemiş isimler olduğu da görülüyor.
Bunlar arasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu karşısında seçim yarışına katılmış, ancak sonrasında Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan vazgeçmesi için ikna ettiği iddia edilen Cemal Canpolat da var. Canpolat, İstanbul il örgütü başkanlığı yarışından çekilirken yaptığı açıklamasıyla Kılıçdaroğlu’nun talebini kamuoyuyla paylaşmıştı.
Geçmişte CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürütmüş Rıfat Turuntay Nalbantoğlu da listede yer aldı.
İstanbul’da yerel seçimlerde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuş ancak CHP yönetimince aday gösterilmemiş Şefik Ok ismine de anahtar listede yer verildi.
Ankara’da CHP’nin aday gösterdiği ancak AKP’nin karşısında seçimi kaybeden Mamak Belediye Başkanlığı adayı Adnan Demirci de anahtar listede.
Geçmişte başkentte Çankaya ilçe teşkilatında kadın kolları örgütü seçimleri iptaline yol açacak şekilde parti içinde tartışmalarda yer almış Ayfer Gültekin de listede.
Başka kimler PM yarışında listeler savaşında yer alıyor?
Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde, Orhan Kemal Müzesi’nin kurucusu Işık Ögütçü, Adana’dan genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Cem Kaan Parsak, gazeteciler Necdet Saraç ile Ebru Küçükaydın, Yön Radyo’nun kurucusu Yüksel Mansur Kılınç isimleri de var.
Kılıçdaroğlu’nun Bilim, Kültür, Sanat Platformu listesindeyse sanatçı Onur Akın ile akademisyenler Tarık Şengül, Ali Rıza Erbay, Örsan Kunter Öymen isimleri dikkat çekiyor.
Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi listesinde, başörtülü avukat ve Beykoz teşkilatında görevli 27 yaşındaki Sevgi Kılıç’a yer vermesi ise medyada ön plana çıktı.
Gençlik kotası bağlamında gençler Burhan Saral ve Esra Dirican’ı da Kılıçdaroğlu aday listesinde gösterdi.
Muhalifler alternatif listelerde PM’ye girmek için yarışıyor
Bu arada parti içi muhalif gruplar tarafından Parti Meclisi seçimi için alternatif listeler de oluşturuldu. Özellikle “Hak Hukuk Adalet” ve “Örgütün Değişimi” başlıklı listelerde Gaye Usluer, Eren Erdem, Ali Şeker, Necati Yılmaz, Tevfik Kızgınkaya gibi isimler olduğu görülüyor.
“Hedef İktidar”, “İktidar İnancı” ve “İl Başkanları” başlıklı alternatif listelerde de Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer almayan pek çok isme yer veriliyor.
Şimdi delegelerin anahtar listedeki kimleri tercih etmeyeceği ve listede olmayan muhaliflerden kimleri Parti Meclisi’ne üye olarak taşıyacağı merak konusu.