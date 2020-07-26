Gözler CHP Parti Meclisi Seçiminde

CHP’nin salgın nedeniyle katılımı sınırlı tuttuğu kurultayda, dün genel başkanlık yarışı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 80 il başkanı imzasıyla (Mardin’de teşkilat olmaması nedeniyle) tek aday gösterilmesi ve 1.356 delegeden 1.251’nin oyunu almasıyla sonuçlanmıştı. Bugünse kurultayda ikinci günde Parti Meclisi (PM) üyeliği için özellikle parti yönetimi ve politikalarında söz sahibi olmayı amaçlayan muhalif kesimlerce mücadele veriliyor.

CHP 37. Olağan Kurultayı, Corona virüsü salgını gerekçesiyle açık hava koşullarında ve ilk kez basın mensuplarına delege alanına geçiş izni verilmeyerek düzenleniyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik anahtar listesinde iki il başkanına yer vermesinin yanı sıra milletvekilleri ve geçmişte parti içi tartışmalarda adı geçmiş isimler de dikkat çekiyor.

Ana muhalefet partisi CHP’nin, “iktidar kurultayı” sloganıyla gelecek seçimlerde partiyi yönetecek isimleri belirlediği kurultay ikinci gününde de devam ediyor.

CHP, Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor, ancak bunun 8 üyesi genel başkan tarafından önerilmiş adaylar arasından Bilim, Kültür ve Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçiliyor. Dolayısıyla delegeler tarafından çarşaf listeden 52 Parti Meclisi üyesi seçimi yapılıyor. Parti Meclisi üyeliği seçimlerinde yüzde 33 cinsiyet kotası ile yüzde 20 gençlik kotası uygulanıyor.

Kurultayda, bugün saat 13.30 itibariyle CHP Parti Meclisi üyeliği adayları listesi 222 kişi olarak kesinleşti. Bu sayı Parti Meclisi seçimlerinin tarihi boyunca en düşük katılım olarak dikkat çekti. Yeni tüzük uyarınca Parti Meclisi üyeliği adaylığı için ilk kez 10 delege imzası şartının aranmasının ve salgın koşulları nedeniyle CHP’lilerin kurultayda bulunmamasının bunun gerekçeleri olabileceği belirtildi.

Son olarak CHP 36. Olağan Kurultayı’nda 52 kişilik Parti Meclisi üyeliği için 488 ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliği için ise 108 aday yarışmıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise çarşaf listedeki 222 adaydan 80 kişiyi kendi anahtar listesinde Parti Meclisi için önerdi. Kılıçdaroğlu, PM bünyesindeki 8 kişilik Bilim, Kültür, Sanat Platformu (BKSP) listesi içinse 12 isim önerisinde bulundu.