Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda

AK Parti’nin aylardır üzerinde çalıştığı manifestoda partinin yerel seçim vizyonu 10 madde halinde ortaya konulacak. Toplumun tüm kesimini kapsayacak olan manifestoda, marka şehirlere dikkat çekilecek. Son dönemde artan sıfır atık uygulaması da manifestoda yer alacak.

İMARA YENİ PLANLAMA



Manifestoda imar planlamasına ilişkin maddeler yer alacak. Parsel bazlı imar planlamalarına izin verilmeyeceğine vurgu yapılacak. Yatay mimari başlığı ile çarpık yapılaşmalara ve çok katlı binalara izin verilmeyeceği, şehrin tarihi dokusuna uygun yapıların inşa edileceği ifade edilecek. Manifestoda sıfır atık ve tasarruf tedbirleri de yer alacak.

SAHAYA İNME VAKTİ



Manifestonun ardından AK Parti, 1 Şubat itibariyle bütün mecralarda sahaya inecek. AK Parti, daha önceden yaklaşık 40 gün süren kampanya sürecinde bu yıl bir ilki gerçekleştirerek kampanyayı 60 gün sürdürecek. Kampanyanın ilk 20 günü yapılan hizmetler anlatılırken; kalan 40 günde de adayların vaatleri ön planda olacak.

Kaynak: Yeni Şafak



