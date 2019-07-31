Gözler Demokratlar'ın İkinci Tartışmasında

O tartışmanın ardından yapılan anketlerde Harris’in Demokrat seçmen arasında desteğini arttırdığı, Biden’ın ise puan kaybettiği ortaya çıkmıştı. Ancak son dönemde yapılan anketler Biden’ın yeniden güç kazandığını gösteriyor.

Geçen seferki tartışmada Harris’in bazı suçlamalarına maruz kalan Biden bu sefer çok kibar olmayacağını belirtti.

Demokrat aday adaylar, kampanyalarına ilgi çekmek ve bu sayede mali destek bulma amacında.

Aralarında Julian Castro, Washington Valisi Jay Inslee ve Senatör Kirsten Gillibrand’ın bulunduğu 7 isim de bugünkü tartışmada kampanyalarına güç katmaya çalışacak.

Biden’ın, Harris’in yanı sıra Cory Booker tarafından da eleştirilmesi bekleniyor. Harris ve Booker yarışta öne çıkan siyah adaylar ve siyah seçmenler arasındaki popülaritelerini arttırmaya çalışıyorlar. Şu anda anketler siyah seçmenlerin çoğunlukla Joe Biden’a oy vereceğini gösteriyor.

Salı günü düzenlenen ilk tartışmanın ardından, gözler bugün sahnede yan yana olacak Joe Biden ve Kamala Harris de olacak.

Başkan adayı olmak için yarışan Demokrat aday adaylarının diğer bölümü bugün tartışma programında bir araya geliyor.

Obama döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten 76 yaşındaki Biden, yaşıyla ilgili eleştireler karşısında, “Gurur duyduğum bir geçmişim var. Onların ise geçmişi çok iyi değil” şeklinde açıklama yapmıştı.

Tartışmalar, Iowa’daki ilk yarıştan 6 ay önce yapılıyor. Bu tartışmalar popülaritesi düşük olan adaylar için son şans olabilir.

Demokrat Parti’nin Başkan Donald Trump’ın karşısına çıkaracağı adayın 2020 Haziran ayında netleşmesi bekleniyor.

Başkanlık seçimleri ise 2020 yılının Kasım ayında yapılacak.

