Gözler Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona Virüsü Kararında

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsüyle mücadelede küresel acil durum ilan edilip edilmemesine karar vermek üzere bugün toplanıyor. İtalya açıklarında içinde Türk vatandaşlarının da olduğu bir yolcu gemisi Çinli bir yolcuda virüsün belirtilerinin görülmesi üzerine karantinaya alındı. Costa Crociere adlı cruise şirketine ait İtalyan yolcu gemisindeki 54 yaşındaki kadın yolcunun 25 Ocak günü İtalya’ya geldiği ve aynı gün de Savona limanından gemiye bindiği belirtildi. Çin’in Macau bölgesinden olduğu kaydedilen kadın yolcunun bir süre sonra ateş ve grip benzeri belirtiler göstermeye başladığı, hem kendisinin hem de İtalya’ya birlikte geldiği partnerinin karantinaya alındığı ve ikisinin de sağlık tetkiklerinden geçirildiği belirtiliyor. Yaklaşık 6 bin yolcunun bulunduğu gemide Türk vatandaşı yolcular da var. Şirketin sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, çift sağlık taramasından geçirilirken, gemiden kimsenin inmesine izin verilmiyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte hükümet olarak gereken adımları atmaya hazır olduklarını belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Gözler daha önceki açıklamasında Corona virüsünü küresel acil durum ilan etmeyen Dünya Sağlık Örgütü’nün bugün yapacağı toplantıda. Küresel acil durum ilan edilmesi daha sıkı önlemlerin alınması, bilgi paylaşımı kurallarının sıkılaştırılması anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yönde bir karar alması virüsle mücadelede kararlılık mesajı veren ancak ilk aşamalarda bilgi paylaşımı konusunda eleştirilen Pekin’i hayal kırıklığına uğratabilir. Corona virüsünün yol açtığı ölümlerin sayısı neredeyse hepsi Hubei eyaletinde olmak üzere 170’e ulaştı. Vaka sayısıysa 7 bin 711 olarak açıklandı. Çin’den yayılan Corona virüsü salgınının ardından Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkeler Çin’in Wuhan kentinden vatandaşlarını tahliye etmek için çalışmalara başladı. Salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesinden de endişe ediliyor. Sağlık Bakanlığı, Çin’de yeni Corona virüsü salgınının çıkış noktası olan Wuhan’da mahsur kalan 35 Türk yolcuyu tahliye etmek için bir askeri kargo uçağını hazır etti. Tahliye edilen vatandaşların Türkiye’de 14 gün boyunca karantinada tutulacakları belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa “Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle, başta Wuhan olmak üzere Hubei eyaletindeki vatandaşlarımızın ve aile fertlerinin eyaletten tahliyelerini teminen Bakanlığımız çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığımız gerekli tüm hazırlıkları yapmıştır. Çin makamlarıyla da yakın temas yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Türkiye’de henüz Corona virüsü vakası görülmediği, şüpheli bir Çin vatandaşının da ülkeye alınmayarak geri gönderildiği belirtildi. ABD vatandaşlarının tahliyesi için ek sefer hazırlığı yapılıyor ABD Dışişleri Baknalığı da 3 Şubat civarında Wuhan’a vatandaşlarını tahliye etmek için ek uçuş koymaya hazırlandığını bildirdi. Açıklamada uçaktakilerin kapsamlı sağlık taramasından geçirileceği belirtildi. Tahliyede kullanılacak uçak sayısı ve kaç kişinin taşınacağına dair bilgi verilmedi. Başkan Donald Trump, Çin “Devlet Başkanı Xi Jinping’le Corona virüsü konusunda görüştüğünü” ve “bu konuyla yakından ilgilendiklerini” söyledi.

Çarşamba günü Trump Twitter mesajlarıyla, Beyaz Saray’da yapılan virüs bilgilendirme toplantısından fotoğraflar paylaştı. Trump, “Dünyanın her yerinde en iyi uzmanlara sahibiz ve konuyla 7/24 ilgileniyorlar” diye yazdı. Başkan Trump’ın salgını yeterince ciddiye almadığı yönünde eleşitiriler de yapıldı. Ancak danışmanları bunun borsa piyasalarını olumsuz etkilememek ve ticaret anlaşması için görüşmeler yürütülen Çin’den tepki almamak üzerine bilinçli izlenen bir strateji olduğu görüşünde. Avustralya, Güney Kore, Singapur, Yeni Zelanda ve Endonezya tahliye ettiği vatandaşlarını en az iki hafta karantinada tutuyor. Japonya ve ABD’de ise karantina süresi daha kısa ve gönüllülük esasına dayalı. Japonya: “Semptom görülmeyen vakalar kaygı verici” Japonya’dan yapılan son açıklamada Çarşamba günü tahliye edilen 206 kişiden üçünde Corona virüsü tespit edildiği, bunların ikisinin semptom göstermediği, bunun da son derece kaygı verici olduğu açıklandı. Bir gün önce virüsün ilk kez Ortadoğu’da Birleşik Arap Emirlikleri’nde de görüldüğü bildirilmişti. Bu kez de Hindistan ilk Corona vakasını tespit etti.