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  4. Gözler Emekli Bayram İkramiyelerinde! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri açıklandı mı? 2022 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Gözler Emekli Bayram İkramiyelerinde! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri açıklandı mı? 2022 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

29.03.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. 2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Vatandaşların gündeminde Ramazan ve emekli bayram ikramiyeleri yer alıyor. Emekliler ve memurlar bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. Emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan'dan önce hesaplara yatırılacak. Bir yandan da emekliler harıl harıl bayram ikramiyesinin 2022 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. İşte emekli bayram ikramiyesine dair detaylar!

Gözler Emekli Bayram İkramiyelerinde! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri açıklandı mı? 2022 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Emekli bayram ikramiyesi günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Dini bayramlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekliliere verilen emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL'ye yükselmişti. 2022 yılının başında yapılan memur ve emekli maaş zamlarından sonra bu yıl ne kadar ödeme yapılacağı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

RAMAZAN İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl Ramazan ayı 2-3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde Ramazan Bayramı kutlanacak. Geçtiğimiz yıllarda bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyesinin bu yıl da bayram tarihlerinden birkaç gün önce yatırılması bekleniyor. Nisan'ın son haftasında emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatırılacak. Konuya dair şu ana kadar net bir açıklama yapılmadı.

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2022 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olabileceğine dair Prof. Dr. Cem Kılıç, bazı yorumlarda bulundu. Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir." şeklinde konuştu.

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Ramazan Bayramı
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