Gözler Fed'in Faiz Kararında

ABD'de piyasalar çok önemli bir haftaya başlıyor. Amerika Merkez Bankası FED'in salı günü başlayacak iki günlük toplantısında bir kez daha faiz indirmesi bekleniyor.

FED’in para politikası kurulunun bundan önceki son toplantısında aldığı faiz indirme kararı epey yankı uyandırmıştı. FED o toplantıda faizleri 25 baz puan düşürme kararına varmış, ABD'de faizler 2008 yılından bu yana ilk defa düşürülmüştü.

Wall Street FED'in faiz düşürmesini istiyor ama bu konuda en büyük baskı Beyaz Saray’dan geliyor. Geçen hafta Başkan Trump Twitter üzerinden Fed'in yıllık faiz oranını sıfır seviyesine ya da daha altına düşürmesi ve ardından borcunu yeniden finanse etmeye başlaması gerektiğini söyledi. Trump aynı zamanda vadelerin kayda değer bir şekilde uzatılabileceğini belirtti.

Başkan Trump yine Twitter üzerinden FED ve kendi atadığı FED Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini daha da sertleştirdi. Trump enflasyonun neredeyse yok denecek seviyede olduğuna işaret ederek, FED’in diğer ülkeler gibi negatif faize yönelmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Trump, "Eğer bunu yapmazlarsa hayatta bir kez gelebilecek bir fırsatın 'Mankafalar' yüzünden kaçırılacağını" sözlerine ekledi.