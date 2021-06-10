Gözler, gökyüzüne çevrildi! Tüm dünya izliyor

Kuzey Yarım Küre'de, gök bilimcilerin "ateş çemberi" olarak adlandırdığı, 2021’in güneş tutulması gerçekleşti. Kanada'dan Sibirya'ya kadar yaklaşık 500 kilometre genişliğindeki şerit üzerinde meydana gelen güneş tutulması, ABD'nin New York şehrinden de kısmen görüldü.

KIZIL HİLAL ŞEKLİNDE GÖRÜLDÜ

Kanada'dan Sibirya'ya kadar yaklaşık 500 kilometre genişliğindeki şerit üzerinde meydana gelen güneş tutulması, ABD'nin New York şehrinden de kısmen görüldü.

Sabah vakti meydana gelen doğa olayında ayın yaklaşık yüzde 60'ını kapattığı güneş, gökyüzünde kızıl hilal şeklinde ilginç görüntü oluşturdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) verilen bilgiye göre, benzer güneş tutulmasının en son 2017’de yaşandığı, bir sonrakinin ise 2024’te meydana geleceği bildirildi.

Bugün tanık olunan doğa olayının, 21'inci yüzyılın 16'ıncı güneş tutulması olduğu belirtildi.

NASA AÇIKLAMA YAPTI

NASA'dan yapılan açıklamada, ''Bazı yerlerde izleyiciler Ay'ın etrafındaki bu yüzüğü göremeyecekler. Bunun yerine kısmi bir güneş tutulması yaşayacaklar. Bu, Güneş, Ay ve Dünya tam olarak hizalanmadığında olur. Güneş, yüzeyinin sadece bir kısmında koyu bir gölgeye sahip gibi görünecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu ve kuzey Alaska'nın bazı bölgelerindeki izleyiciler, 10 Haziran'da Kanada'nın çoğu ve Karayipler, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'nın bazı bölümleriyle birlikte kısmi bir güneş tutulması görecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nde, parçalı tutulma Güneydoğu, Kuzeydoğu, Ortabatı ve Kuzey Alaska'nın bazı kısımlarında görülebilecek. Bu konumların çoğunda tutulma, gün doğumundan önce, sırasında ve güneş doğduktan kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Bu, izleyicilerin tutulmayı görebilmeleri için gün doğumu sırasında ufku net bir şekilde görmeleri gerektiği anlamına gelir'' denildi.

(DHA-AA)



