HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gözler Hamas ve İsrail'de! Gazze'de ateşkes için peş peşe açıklamalar: "Yeşil ışık yakıldı"

Gözler Hamas ve İsrail'de! Gazze'de ateşkes için peş peşe açıklamalar: "Yeşil ışık yakıldı"

15.01.2025 16:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Gazze'den ateşkes haberi bekliyor. Hamas ile İsrail arasında ateşkes müzakereleri devam ediyor. "Bu hafta ateşkes olur mu?" sorusu yanıtını ararken İsrail'den yeni açıklamalar geldi.

Gözler Hamas ve İsrail'de! Gazze'de ateşkes için peş peşe açıklamalar: "Yeşil ışık yakıldı"

İsrailli yetkililer, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada "Hamas anlaşmaya ilişkin henüz bir yanıt vermedi" dendi.

ESİR TAKASI ANLAŞMASINDA SON DURUM

Al Jazeera ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya esir takası anlaşmasının tamamlandığı bilgisinin verildiğini yazdı.

"ATEŞKES ANLAŞMASINA HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTIK"

Dün Katar Dışişleri Sözcüsü, "Büyük fikir ayrılıklarını çözdük. Ateşkes anlaşmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık, bazı detaylar kaldı" sözleriyle olumlu sinyal vermişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze Hamas ateşkes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran'ın evindeki DNA izlerinin kime ait olduğu ortaya çıktı!

Narin Güran'ın evindeki DNA izlerinin kime ait olduğu ortaya çıktı!

Türkiye'yi sarsan polis katliamının sırrı çözüldü

Türkiye'yi sarsan polis katliamının sırrı çözüldü

6 marka 12 model! Hyundai, Ford, Fiat, TOGG... İşte 2025'te ÖTV muafietiyle alınacak arabalar

6 marka 12 model! Hyundai, Ford, Fiat, TOGG... İşte 2025'te ÖTV muafietiyle alınacak arabalar

Çalışanlar, emekliler, şoförler, sanatçılar, gündelikçiler... Hepsinin prim tutarları arttı! SGK tamamını duyurdu

Çalışanlar, emekliler, şoförler, sanatçılar, gündelikçiler... Hepsinin prim tutarları arttı! SGK tamamını duyurdu

Katliamı yapan polis çıktı! 2 ilde ölü sayısı 5'e yükseldi... Başka bir ile cinayet işlemeye giderken yakalandı

Katliamı yapan polis çıktı! 2 ilde ölü sayısı 5'e yükseldi... Başka bir ile cinayet işlemeye giderken yakalandı

İmamoğlu'ndan Isparta Belediye Başkanı ile ilgili 'hediye Audi' iddiası: "Ona bunları soracak mısınız?"

İmamoğlu'ndan Isparta Belediye Başkanı ile ilgili 'hediye Audi' iddiası: "Ona bunları soracak mısınız?"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.