Gözler Hamas ve İsrail'de! Gazze'de ateşkes için peş peşe açıklamalar: "Yeşil ışık yakıldı"

İsrailli yetkililer, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada "Hamas anlaşmaya ilişkin henüz bir yanıt vermedi" dendi.

ESİR TAKASI ANLAŞMASINDA SON DURUM

Al Jazeera ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya esir takası anlaşmasının tamamlandığı bilgisinin verildiğini yazdı.

"ATEŞKES ANLAŞMASINA HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTIK"

Dün Katar Dışişleri Sözcüsü, "Büyük fikir ayrılıklarını çözdük. Ateşkes anlaşmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık, bazı detaylar kaldı" sözleriyle olumlu sinyal vermişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır