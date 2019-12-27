Gözler Iowa'daki Önseçimlerde

Bugüne kadar çok az eyalet siyasi duruşunu Iowa kadar şaşırtıcı bir hızda değiştirdi. 2008 yılında Iowa, Barack Obama’yı Beyaz Saray’a taşıyan eyaletlerden biri oldu. Bir yıl sonra Yüksek Mahkeme eşcinsel evlilikleri onayladı. 2012’de de Obama’yı desteklemeyi sürdürdü.

2016’daysa Donald Trump bu eyalette Hillary Clinton’ı rahatça mağlup etti. Valilik ve Eyalet Yasama Meclisi’nin kontrolü Cumhuriyetçiler’e geçti.

1980 yılından bu yana artık ilk kez, Senato’daki her iki koltuk da Cumhuriyetçilerin elindeydi. Seçmenler Obama’nın sağlık yasasını imzalamayı oldukça ağırdan aldı. Ekonomik durgunluk, kırsal nüfusun bir parçası olarak yüksek öğrenimli seçmenlerin kaybedilmesine neden oldu. Ve Cumhuriyetçiler Demokratları, elitlerin partisi konumuna taşıdı.

Trump, Iowa’da Texas’a oranla daha fazla oy topladı. Ve Eisenhower’dan bu yana Cumhuriyetçiler’e geçmeyen bölgelerde başarı sağlamış oldu.

Ancak şimdi Demokratlar, Trump’ın rakibini seçmek için Iowa’daki ilk ön seçimlere odaklandı. Şimdi Iowa’nın tekrar fikir değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor.