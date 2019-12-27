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  4. Gözler Iowa'daki Önseçimlerde

Gözler Iowa'daki Önseçimlerde

27.12.2019 22:13 | Son Güncelleme

Şubat ayında ilk ön seçimlerin yapılacağı Iowa eyaletinde, kararsız seçmen son olarak Trump lehine oy vermişti. Şimdi yanıtı merak edilen soru, seçmenlerin 2020’de kararlarını değiştirip değiştirmeyeceği 

Gözler Iowa'daki Önseçimlerde

Bugüne kadar çok az eyalet siyasi duruşunu Iowa kadar şaşırtıcı bir hızda değiştirdi. 2008 yılında Iowa, Barack Obama’yı Beyaz Saray’a taşıyan eyaletlerden biri oldu. Bir yıl sonra Yüksek Mahkeme eşcinsel evlilikleri onayladı. 2012’de de Obama’yı desteklemeyi sürdürdü.

2016’daysa Donald Trump bu eyalette Hillary Clinton’ı rahatça mağlup etti. Valilik ve Eyalet Yasama Meclisi’nin kontrolü Cumhuriyetçiler’e geçti.

1980 yılından bu yana artık ilk kez, Senato’daki her iki koltuk da Cumhuriyetçilerin elindeydi. Seçmenler Obama’nın sağlık yasasını imzalamayı oldukça ağırdan aldı. Ekonomik durgunluk, kırsal nüfusun bir parçası olarak yüksek öğrenimli seçmenlerin kaybedilmesine neden oldu. Ve Cumhuriyetçiler Demokratları, elitlerin partisi konumuna taşıdı.

Trump, Iowa’da Texas’a oranla daha fazla oy topladı. Ve Eisenhower’dan bu yana Cumhuriyetçiler’e geçmeyen bölgelerde başarı sağlamış oldu.

Ancak şimdi Demokratlar, Trump’ın rakibini seçmek için Iowa’daki ilk ön seçimlere odaklandı. Şimdi Iowa’nın tekrar fikir değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor.

Eğer Iowa sağa doğru kayışını durdurursa, bu, küçük farklarla kazandığı ve tekrar zafer kazanması gereken ortabatı eyaletler açısından Trump için bir işaret olabilir.

Iowalılar 2018 yılındaki ara seçimlerde iki Cumhuriyetçi’nin Temsilciler Meclisi üyeliğini düşürdü. Ve son on yılda ilk kez federal bir makam için daha fazla Iowalı seçmen tercihlerini Demokratlar’dan yana kullandı.

Demokrat Parti’nin kıdemli kampanya danışmanı Jeff Link, bu durumun gelecek yıla ilişkin tercihlerine dair soru işaretlerini giderdiğini düşünüyor.

Iowa’da döngüsel bir değişimden çok daha fazlası yaşanıyor.

Bir zamanlar Cumhuriyetçileri destekleyen banliyöler ve lüks mahalleler, iyi eğitimli yetişkinlerle doldu ve demokrat liderlerin yükselişine destek vermeye başladı.

Iowa Devlet Üniversitesi’nden ekonomist David Swenson, Des Moines ve Cedar Rapids gibi banliyölerde yaşanan bu durumun geçici olmadığını düşünüyor. Swenson’a göre bu demografik ve eğitimsel değişimlerin kaçınılmaz bir sonucu.

Seçimlere henüz 10 ay olduğu düşünülürse herşey değişebilir. Yapıaln değerlendirmeler her 4 kişiden birinin kararını henüz vermediği yönünde.

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