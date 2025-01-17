HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gözler İsrail hükümetindeydi! Dünyanın beklediği haber geldi: Ateşkes onaylandı

Gözler İsrail hükümetindeydi! Dünyanın beklediği haber geldi: Ateşkes onaylandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.01.2025 23:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ateşkes ve esir takasına yönelik maddeleri onaylaması sonrasında gözler hükümete çevrilmişti. İsrail Kanal 12 televizyonu hükümetin ateşkesi onayladığını duyurdu.

Gözler İsrail hükümetindeydi! Dünyanın beklediği haber geldi: Ateşkes onaylandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı aylardır sürüyordu. Ateşkes kararı için bir araya defalarca gelinirken net bir sonuç elde edilememişti. Geçtiğimiz günlerde ateşkese varıldığını 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Donald Trump sosyal medya hesabından duyurmuştu.

thumbs_b_c_66b7e33e90202e3aeb8dee184e951c4c

GAZZE'DE ATEŞKES ONAYLANDI

İsrail basını, ateşkesin onaylanması için bugün toplanacak güvenlik kabinesine gözlerin çevrildiğini aktarmıştı.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, siyasi, güvenlik ve insani yönleriyle ele alındığında anlaşmanın savaşın hedeflerini desteklediğini ortaya koyması üzerine güvenlik kabinesi tarafından onaylandığı ve anlaşmanın hükümetin onayına sunulduğu belirtildi.

Akşam saatlerinde toplanan İsrail hükümeti de kararını verdi. Güvenlik kabinesinden sonra İsrail hükümeti de ateşkesi onayladı.

ATEŞKES VE ESİR ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

thumbs_b_c_73c29a63135234ebf95174b80375aaf3

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze ateşkes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın puan kaybı sonrası sürpriz açıklama!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın puan kaybı sonrası sürpriz açıklama!

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Gözler İsrail hükümetindeydi! Dünyanın beklediği haber geldi: Ateşkes onaylandı

Gözler İsrail hükümetindeydi! Dünyanın beklediği haber geldi: Ateşkes onaylandı

Yer: İzmir! Evliliğe izin çıkmadı, dehşet saçtı: Yaşam mücadelesi veriyorlar

Yer: İzmir! Evliliğe izin çıkmadı, dehşet saçtı: Yaşam mücadelesi veriyorlar

AK Parti'ye transfer iddiaları yeniden gündem oldu! CHP'li başkandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankart

AK Parti'ye transfer iddiaları yeniden gündem oldu! CHP'li başkandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankart

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.