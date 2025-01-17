Gözler İsrail hükümetindeydi! Dünyanın beklediği haber geldi: Ateşkes onaylandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı aylardır sürüyordu. Ateşkes kararı için bir araya defalarca gelinirken net bir sonuç elde edilememişti. Geçtiğimiz günlerde ateşkese varıldığını 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Donald Trump sosyal medya hesabından duyurmuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES ONAYLANDI

İsrail basını, ateşkesin onaylanması için bugün toplanacak güvenlik kabinesine gözlerin çevrildiğini aktarmıştı.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, siyasi, güvenlik ve insani yönleriyle ele alındığında anlaşmanın savaşın hedeflerini desteklediğini ortaya koyması üzerine güvenlik kabinesi tarafından onaylandığı ve anlaşmanın hükümetin onayına sunulduğu belirtildi.

Akşam saatlerinde toplanan İsrail hükümeti de kararını verdi. Güvenlik kabinesinden sonra İsrail hükümeti de ateşkesi onayladı.

ATEŞKES VE ESİR ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.