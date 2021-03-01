Gözler Kabine Toplantısında! Hangi iller normalleşmeye başlayacak? İşte ayrıntılar

Türkiye'de bugün kademeli normalleşme başlıyor. Gözler, pandeminin de değerlendireceği Kabine Toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'yerinde karar' dönemi olarak adlandırdığı bu süreçte her il kendi kararını alacak.

HANGİ KONULAR MASADA OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamada normalleşme süreciyle ilgili de bilgiler vererek "Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü kabineye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine Toplantısında ele alacağız." açıklamasını yapmıştı.

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

İller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak.

İllerin risk kategorisinin belirlenmesinde, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısının yanı sıra, aşılama, yoğun bakım ve yatak doluluk oranı gibi kriterler de etkili olacak.