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Gözler kritik iki eyalette! İşte ABD'deki seçimlerin ilk sonuçları...

09.11.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ara seçimlere odaklandı. Şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar 10 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarla hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların elinde 46'şar koltuk görünüyor. Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek.

Gözler kritik iki eyalette! İşte ABD'deki seçimlerin ilk sonuçları...

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, son olarak Ohio ve Kuzey Carolina eyaletlerinde Cumhuriyetçi isimler seçimlerden galip çıktı.

New Hampshire, Oregon ve Hawaii'de ise Demokrat adayların seçimi kazanmasıyla Demokratlar ellerindeki 3 koltuğu daha korumuş oldu.

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Daha önce açıklanan sonuçlara göre Florida, Alabama, Güney Carolina, Kentucky, Indiana, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Missouri, Louisiana, Idaho ve Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi adaylar kazanmıştı. Ayrıca Oklahoma eyaletindeki 2 koltuğun da sahibi Cumhuriyetçiler olmuştu.

Öte yandan Connecticut, Illiniois, Vermont, Maryland, New York, Colorado ve California'da Demokrat isimler seçimi kazanmıştı.

CUMHURİYETÇİLER 17, DEMOKRATLAR 10 KOLTUK KAZANDI

Böylece şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar 10 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarla hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların elinde 46'şar koltuk görünüyor.

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Ülkede 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için halk sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

İKİ EYALET SONUÇLARI BELLİ EDECEK

Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

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Kaynak: AA

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