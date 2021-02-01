Gözler kritik kabine toplantısında! Kısıtlamalarda esneme olacak mı? (Sokağa çıkma kısıtlaması, yüz yüze eğitim, restoran ve kafeler)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.
Toplantının ana gündeminde koronavirüsle mücadele yer alacak.
Gözler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak.
Kapsamlı değerlendirmeler sonrasında mücadelenin nasıl devam edeceği kararlaştırılacak.
Esnafın gözü kısıtlamalar konusunda yapılacak değerlendirmelerde olacak. Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında esneme olup olmayacağı da karara bağlanacak. Hükümetin önceliği mücadelede bir zafiyet yaşanmaması. Ancak yine de talepler gözden geçirilecek.
Aşı takvimi de masada olacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı sürecinin yanı sıra yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Aşılamadaki son durum görüşülecek.
Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de toplantıda masaya yatırılacak. Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.
Hükümetin öncelikleri arasında yer alan reform süreci de toplantının gündeminde.
İlgili bakanlar, yargı ve ekonomi reformu çalışmalardaki son durumu paylaşacak.
Dış politika başlığında ise Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile başlatılan yeni süreç değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi ve Doğu Akdeniz Konferansı hazırlıkları ele alınacak.