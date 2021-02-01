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Gözler kritik kabine toplantısında! Kısıtlamalarda esneme olacak mı? (Sokağa çıkma kısıtlaması, yüz yüze eğitim, restoran ve kafeler)

01.02.2021 07:58 | Son Güncelleme:
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Gözler kritik kabine toplantısında! Kısıtlamalarda esneme olacak mı? (Sokağa çıkma kısıtlaması, yüz yüze eğitim, restoran ve kafeler)

Kısıtlamalarda esnemeye gidilip gidilmeyeceği bugün belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısında sokağa çıkma kısıtlamaları, yüz yüze eğitimin başlaması ve restoranların açılması ana gündem maddeleri olarak masada yer alacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda önlemlerin esnetilmesine ya da aynen devam ettirilmesine karar verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Toplantının ana gündeminde koronavirüsle mücadele yer alacak.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Gözler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak.

Kapsamlı değerlendirmeler sonrasında mücadelenin nasıl devam edeceği kararlaştırılacak.

KISITLAMALARDA ESNEME OLACAK MI?

Esnafın gözü kısıtlamalar konusunda yapılacak değerlendirmelerde olacak. Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında esneme olup olmayacağı da karara bağlanacak. Hükümetin önceliği mücadelede bir zafiyet yaşanmaması. Ancak yine de talepler gözden geçirilecek.

AŞILAMA TAKVİMİ

Aşı takvimi de masada olacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı sürecinin yanı sıra yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Aşılamadaki son durum görüşülecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de toplantıda masaya yatırılacak. Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.

REFORMLAR DA MASADA

Hükümetin öncelikleri arasında yer alan reform süreci de toplantının gündeminde.

İlgili bakanlar, yargı ve ekonomi reformu çalışmalardaki son durumu paylaşacak.

DIŞ POLİTİKA

Dış politika başlığında ise Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile başlatılan yeni süreç değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi ve Doğu Akdeniz Konferansı hazırlıkları ele alınacak.


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