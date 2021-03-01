Gözler kritik saatte! Hangi iller normalleşmeye başlayacak? İşte ayrıntılar

Türkiye'de bugün kademeli normalleşme başlıyor. Gözler, pandeminin de değerlendireceği Kabine Toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'yerinde karar' dönemi olarak adlandırdığı bu süreçte her il kendi kararını alacak.

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

İller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak.

İllerin risk kategorisinin belirlenmesinde, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısının yanı sıra, aşılama, yoğun bakım ve yatak doluluk oranı gibi kriterler de etkili olacak.

-Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli"

-Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli"

-Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli"

-Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

5 İLDE NORMALLEŞME HEYECANI

5 ilde normalleşmeye kesin gözüyle bakılıyor. İşte o iller;

Düşük riskli iller (100 binde 10’un altında olanlar mavi renk)