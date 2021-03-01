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Gözler kritik saatte! Hangi iller normalleşmeye başlayacak? İşte ayrıntılar

01.03.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Gözler kritik saatte! Hangi iller normalleşmeye başlayacak? İşte ayrıntılar

Türkiye'de kademeli normalleşme bugün başlıyor. Gözler bugünkü Kabine Toplantısının yapılacağı Ankara'ya çevrildi. Koronavirüs pandemisiyle mücadele devam ederken hangi illerin normalleşmeye başlayacağı hangilerinin başlayamayacağı ise merak konusu oldu.

Türkiye'de bugün kademeli normalleşme başlıyor. Gözler, pandeminin de değerlendireceği Kabine Toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'yerinde karar' dönemi olarak adlandırdığı bu süreçte her il kendi kararını alacak.

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

İller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak.

İllerin risk kategorisinin belirlenmesinde, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısının yanı sıra, aşılama, yoğun bakım ve yatak doluluk oranı gibi kriterler de etkili olacak.

-Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli"

-Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli"

-Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli"

-Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

5 İLDE NORMALLEŞME HEYECANI

5 ilde normalleşmeye kesin gözüyle bakılıyor. İşte o iller;

Düşük riskli iller (100 binde 10’un altında olanlar mavi renk)

Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278

Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514

Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314

Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762

Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117

25 İLDE UMUTLU BEKLEYİŞ

25 ilin durumu ise bugünkü Kabine Toplantısında belli olacak. İşte o iller;

Orta riskli iller (100 binde 11-35 arası vaka olan iller sarı renk)

Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912

Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435

Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322

Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979

Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910

Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768

Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994

Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428

Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915

Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431

Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431

Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828

Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157

Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304

Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163

Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614

Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923

Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377

Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042

Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716

Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70

Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256

Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443

Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433

Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca Kabine Toplantısı normalleşme

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