Gözler Merkez Bankası’nın 25 Temmuz Kararında

Habertürk’ün Çarşamba günü yayınladığı bir habere göre, Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada 2020 yılına kadar görevde kalması gereken Çetinkaya’nın daha büyük bedeller ödeten kararlar aldığını ve kendisinin piyasalarda güveni telkin edemediğini söyledi.

Reuters haber ajansının anketine göre, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın haftasonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasının ardından Merkez Bankası’nın bu ay faiz oranında beklenenden daha büyük bir kesintiye gitmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden alması para politikasına siyasi müdahale konusundaki endişeleri yeniden alevlendirmiş, resesyonun vurduğu ekonominin yeniden canlandırılması için faiz oranının düşürülmesi beklentilerini güçlendirmişti.

Ekonomistler daha yüksek oranda faiz indirimi bekliyor

Murat Çetinkaya’nın yerine yardımcısı Murat Uysal getirildi. Türkiye ekonomisi 2019 yılı başlarında ikinci çeyrekte de keskin şekilde daraldı. Bunda Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle başlayan kriz, aşağı çekilemeyen iki haneli enflasyon rakamları ve yüksek faiz oranları etkili oldu.

Londra’da bulunan yatırım bankası MUFG’da görevli analist Lee Hardman Reuters’a yaptığı açıklamada “Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması bize bu ay sonunda büyük ihtimalle faiz oranında daha büyük bir kesintiye gidileceğini gösteriyor. Faiz oranında yapılacak kesintinin öncekine göre daha yüklü olmasını bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ankete katılan 18 ekonomistten altısı Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından faiz oranında yapılacak kesintiye ilişkin tahminlerini yükseltti. Daha önce politika faizinde değişiklik bekleyemen 3 ekonomist şimdi faiz oranlarının düşürülmesi beklentisi içinde olduklarını ifade ediyor.

Diğer dokuz ekonomist ise Merkez Bankası yönetimindeki değişikliğe karşın faiz oranlarında yapılacak kesinti konusundaki tahminlerini değiştirmedi. İş Portföy’ün başekonomisti Nilüfer Sezgin “Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi Merkez Bankası’nın para politikasında değişiklikle doğrudan bağlantılı olmamalı” diyerek faizlerin 100 baz puan düşürülmesi beklentisini korudu.