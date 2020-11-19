Gözler Merkez Bankası’nın Faiz Kararında

Türkiye’de tüm piyasa aktörleri gözlerini Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. VOA Türkçe’nin ulaştığı piyasa aktörleri, bu toplantıda 2 ila 5 puanlık bir artış kararı alacağı yönünde tahminlerde bulundu. ‘‘Politika faizi’’ olarak bilinen ‘‘bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı’’ 24 Eylül 2020’den bu yana yüzde 10,25. Kurulun, 22 Ekim’deki son toplantısında, politika faizini yüzde 10,25 olarak sabit tutma kararı sonrası 7,78 olan Dolar/TL kuru yükselişe geçmiş ve on gün içinde 8,51’e çıkmıştı. Kurdaki hareketlilik sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece yarısı yayımladığı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Murat Uysal’ı görevden almış, bu değişiklikten bir gün sonra da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevinden istifa etmişti. Yeni yönetim ne yapacak? Merkez Bankası’nın yeni başkanı Naci Ağbal, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilk kez katılacak. Göreve başladıktan sonraki ilk açıklamasında ‘‘Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır’’ diyen Ağbal’ın liderlik edeceği kurulun, faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Berat Albayrak’ın istifası öncesi 8,51’e çıkan dolar kuru, hem Ağbal’ın hem de ‘‘büyüme süreci makroekonomik istikrarı koruma ve enflasyon ile mücadele çabalarımız ile çelişmeyecek şekilde kurgulanacak ve kontrol edilecektir” diyen yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın mesajlarıyla, bugünkü toplantı öncesi 7,68-7,70 bandında bekleyişte. Faizin 16 aylık seyri Önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2019 yılı Temmuz ayında göreve başladığında politika faizi yüzde 24’tü. Uysal göreve başladıktan 19 gün sonra 25 Temmuz 2019’daki PPK toplantısında faizi yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirdi. Uysal’ın başkanlığındaki PPK bu toplantıyı takip eden her toplantıda çeşitli oranlarda indirime giderek 2020 Mayıs ayında faiz oranını yüzde 8,25’e kadar çekti. Eylül ayında politika faizini yüzde 10,25’e yükselten ancak bir sonraki ay piyasa beklentisine rağmen faizi sabit tutan Murat Uysal, 7 Kasım’da görevde alındı. Erdoğan’dan ‘‘yüksek faiz’’ uyarısı Ekim ayında faiz artışına gitmeyen Murat Uysal’ı görevden alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yüksek faiz karşıtı tutumu biliniyor.