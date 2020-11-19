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Gözler Merkez Bankası’nın Faiz Kararında

19.11.2020 11:08 | Son Güncelleme:
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Gözler Merkez Bankası’nın Faiz Kararında

Türkiye’de tüm piyasa aktörleri gözlerini Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. VOA Türkçe’nin ulaştığı piyasa aktörleri, bu toplantıda 2 ila 5 puanlık bir artış kararı alacağı yönünde tahminlerde bulundu

Türkiye’de tüm piyasa aktörleri gözlerini Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi.

VOA Türkçe’nin ulaştığı piyasa aktörleri, bu toplantıda 2 ila 5 puanlık bir artış kararı alacağı yönünde tahminlerde bulundu.

‘‘Politika faizi’’ olarak bilinen ‘‘bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı’’ 24 Eylül 2020’den bu yana yüzde 10,25.

Kurulun, 22 Ekim’deki son toplantısında, politika faizini yüzde 10,25 olarak sabit tutma kararı sonrası 7,78 olan Dolar/TL kuru yükselişe geçmiş ve on gün içinde 8,51’e çıkmıştı.

Kurdaki hareketlilik sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece yarısı yayımladığı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Murat Uysal’ı görevden almış, bu değişiklikten bir gün sonra da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevinden istifa etmişti.

Yeni yönetim ne yapacak?

Merkez Bankası’nın yeni başkanı Naci Ağbal, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilk kez katılacak.

Göreve başladıktan sonraki ilk açıklamasında ‘‘Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır’’ diyen Ağbal’ın liderlik edeceği kurulun, faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Berat Albayrak’ın istifası öncesi 8,51’e çıkan dolar kuru, hem Ağbal’ın hem de ‘‘büyüme süreci makroekonomik istikrarı koruma ve enflasyon ile mücadele çabalarımız ile çelişmeyecek şekilde kurgulanacak ve kontrol edilecektir” diyen yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın mesajlarıyla, bugünkü toplantı öncesi 7,68-7,70 bandında bekleyişte.

Faizin 16 aylık seyri

Önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2019 yılı Temmuz ayında göreve başladığında politika faizi yüzde 24’tü.

Uysal göreve başladıktan 19 gün sonra 25 Temmuz 2019’daki PPK toplantısında faizi yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirdi.

Uysal’ın başkanlığındaki PPK bu toplantıyı takip eden her toplantıda çeşitli oranlarda indirime giderek 2020 Mayıs ayında faiz oranını yüzde 8,25’e kadar çekti.

Eylül ayında politika faizini yüzde 10,25’e yükselten ancak bir sonraki ay piyasa beklentisine rağmen faizi sabit tutan Murat Uysal, 7 Kasım’da görevde alındı.

Erdoğan’dan ‘‘yüksek faiz’’ uyarısı

Ekim ayında faiz artışına gitmeyen Murat Uysal’ı görevden alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yüksek faiz karşıtı tutumu biliniyor.

‘‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’’ yaklaşımını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası’nda yaptığı konuşmada, faiz konusundaki tavizsiz tutumunu sürdürdüğü yönünde net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı ‘‘Yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, ihracatın, istihdamın temsilcileri olan sizler, sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyor, ışık tutuyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle, bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Peki, üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil. Peki, ihracata yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz? O da mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor’’ dedi.

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