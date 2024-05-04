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  4. Gözler Mısır'a çevrildi! Hamas'tan ateşkes açıklaması

Gözler Mısır'a çevrildi! Hamas'tan ateşkes açıklaması

04.05.2024 23:57
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken gözler Mısır'da süren ateşkes müzakerelerine çevrildi. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir Hamas yetkilisi, Hamas'ın Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını açıkça içermeyen bir anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini ifade etti.

Gözler Mısır'a çevrildi! Hamas'tan ateşkes açıklaması

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, ateşkes müzakereleri de Mısır’da sürüyor. İsrail ile Hamas arasında başkent Kahire’de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin sonuç verip vermeyeceği merakla takip ediliyor. İsmi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail, saldırıları sürdürmekte ısrar ederek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Siyonist varlık esirlerini kurtarmak için bir anlaşma peşinde ama bunu saldırının sona ermesiyle ilişkilendirmiyor” dedi.

ATEŞKES AÇIKLAMASI

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan yetkili, Hamas’ın “Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını açıkça içermeyen bir anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini” vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu anlaşmanın önündeki en büyük engel olmakla suçlayan Hamas yetkilisi, “Elimizdeki bilgiler Netanyahu'nun kişisel nedenlerle bir anlaşmaya varılmasını engellediğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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