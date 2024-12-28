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Gözler Narin davasında... Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: 'Öğrenmek istediğiniz şeyleri anlatacağım'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.12.2024 20:37
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Narin Güran davasında karar bugün çıkacak. Karar öncesinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi. Avukat Ali Eryılmaz "Karardan sonra öğrenmek istediğiniz şeyleri anlatacağım" dedi.

Gözler Narin davasında... Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: 'Öğrenmek istediğiniz şeyleri anlatacağım'

Narin Güran davasında karar bugün açıklanacak. Mahkeme kararını saat 21.00'da toplanıp açıklayacak. Gözler mahkemenin kararına çevrilirken davada Narin'in cansız bedenini Salim'in kendisine verdiğini söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi.

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"NEVZAT NEDEN KONUŞMADI"

Avukat Ali Eryılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Karardan sonra öğrenmek istediğiniz şeyleri anlatacağım. Nevzat neden konuşmadı? Konuştuğunu bilmeniz mümkün değil"

Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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