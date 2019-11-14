Gözler o bölgedeydi! ABD kararını verdi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Asya turu çerçevesinde Güney Kore'ye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak." dedi.

Mark Esper, Suriye'nin güneybatısında Irak ve Ürdün sınırında El Tanf üssünde konuşlanan 200 kadar askerin bu gruba dahil olup olmadığı yönündeki soruya, bahsettiği rakamın Suriye'nin kuzeydoğusu için olduğu yanıtını verdi.

Bir soru üzerine, ABD'nin bölgede YPG/PKK'ya yardım etmeyi sürdürdüğünü söyleyen ABD Savunma Bakanı, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısının, özellikle Avrupalı müttefiklerin ülkedeki varlığını güçlendirmesi halinde değişebileceğini kaydetti.

Esper, "İşler değişir. Sahadaki olaylar değişir. Örneğin, Avrupa'dan bize katılan ortaklarımız ve müttefiklerimiz olabilir. Sahada bize katılırlarsa, bu bize oradan daha çok ABD askerini çıkarma kabiliyeti tanıyabilir." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE SAĞLAM BİR İLİŞKİ TEMİN EDİLMELİ"

ABD Savunma Bakanı Esper, yine bir soru üzerine, Türkiye'nin ABD ile Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkes konusunda vardığı anlaşmaya genel anlamda uyuyor göründüğünü dile getirdi.