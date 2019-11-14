HABER

Gözler o bölgedeydi! ABD kararını verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Esper, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarma sürecinin sürdüğünü, nihayetinde bölgede 500-600 askerin kalacağını açıkladı.

Gözler o bölgedeydi! ABD kararını verdi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Asya turu çerçevesinde Güney Kore'ye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak." dedi.

Mark Esper, Suriye'nin güneybatısında Irak ve Ürdün sınırında El Tanf üssünde konuşlanan 200 kadar askerin bu gruba dahil olup olmadığı yönündeki soruya, bahsettiği rakamın Suriye'nin kuzeydoğusu için olduğu yanıtını verdi.

Bir soru üzerine, ABD'nin bölgede YPG/PKK'ya yardım etmeyi sürdürdüğünü söyleyen ABD Savunma Bakanı, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısının, özellikle Avrupalı müttefiklerin ülkedeki varlığını güçlendirmesi halinde değişebileceğini kaydetti.

Esper, "İşler değişir. Sahadaki olaylar değişir. Örneğin, Avrupa'dan bize katılan ortaklarımız ve müttefiklerimiz olabilir. Sahada bize katılırlarsa, bu bize oradan daha çok ABD askerini çıkarma kabiliyeti tanıyabilir." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE SAĞLAM BİR İLİŞKİ TEMİN EDİLMELİ"

ABD Savunma Bakanı Esper, yine bir soru üzerine, Türkiye'nin ABD ile Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkes konusunda vardığı anlaşmaya genel anlamda uyuyor göründüğünü dile getirdi.

Esper, Türk ve Rus askerlerinin, bir ay önce Türk ve ABD askerlerinin yaptığı gibi Suriye'de ortak devriye görevi yürütmesi konusunda ne düşündüğüne ilişkin soruya da misyonlarının hiçbir zaman Suriye sınırında Türkler ve Kürtler arasında devriye yapmak olmadığı, DEAŞ'ı yenilgiye uğratmayı amaçladıkları cevabını verdi.

Türk ve Rus ordularının birlikte çalışması konusundaki endişelerini, bunun NATO yörüngesinden çıkış anlamına geldiğini Türkiye'ye ilettiğini dile getiren Esper, yıllarca iyi bir müttefik olan, Kore Savaşı'nda ve Afganistan'da ABD'nin yanında mücadele eden Türkiye'yi bu yoldan geri çevirmeleri ve sağlam bir ilişkiyi temin etmeleri gerektiğini söyledi.

KAYNAK: AA

Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları
Narwhal: Alnında kuyrukla doğan köpek yavrusuNarwhal: Alnında kuyrukla doğan köpek yavrusu
Çin'de iki kişide veba görüldüÇin'de iki kişide veba görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Esper asker

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Duyurdular! Dev şirket iflas etti

Duyurdular! Dev şirket iflas etti

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Kamışlı’ya hava savunma sistemleri kurdu

Rusya Kamışlı’ya hava savunma sistemleri kurdu

Bolivya'da Morales destekçileri sokaklarda

Bolivya'da Morales destekçileri sokaklarda

Ruhani: ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi

Ruhani: ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi

Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı

Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Katliam gibi kaza: 28 göçmen öldü!

Katliam gibi kaza: 28 göçmen öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.