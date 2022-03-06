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  4. Gözler o iPhone'a çevrildi! Analist Ming-Chi Kuo, tanıtılmadan önce yeni iPhone SE'nin özelliklerini ortaya koydu

Gözler o iPhone'a çevrildi! Analist Ming-Chi Kuo, tanıtılmadan önce yeni iPhone SE'nin özelliklerini ortaya koydu

06.03.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın yeni iPhone SE (iPhone SE 3 veya iPhone SE+ 5G olarak adlandırılabilir) modeli merakla beklenirken, daha önce Apple ürünlerine yönelik isabetli tahminleriyle tanınan ünlü analist Ming-Chi Kuo, yeni iPhone SE için açıklamalarda bulundu. Kuo, 8 Mart'taki "Peek Performance" Apple etkinliğinden tanıtılma ihtimali bulunan yeni iPhone SE'nin özelliklerine dair öngörülerini paylaştı. İşte Analist Kuo'ya göre yeni iPhone SE'nin özellikleri...

Gözler o iPhone'a çevrildi! Analist Ming-Chi Kuo, tanıtılmadan önce yeni iPhone SE'nin özelliklerini ortaya koydu

Yeni iPhone SE, Apple'ın 8 Mart etkinliğinde sahneye çıkartması beklenen ürünlerden biri. Bunun dışında yenilenmiş bir iPad Air beklentisi de mevcut. Ancak sızıntı kaynakları yeni iPhone SE modelinden çok fazla bahsediyor. Telefonun ise iPhone SE 2 modeli ile benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Bu da son model iPhone modellerinde kullanılan pek çok tasarım çizgisinin yeni iPhone SE'de yer almayacağı anlamına gelebilir. Bu konuda tartışmalar hala sürerken, daha önce yaptığı isabetli tahminlerle dikkat çeken ünlü analist Ming-Chi Kuo yeni iPhone SE için öngörülerini özetledi ve yeni bilgiler verdi.

MING CHI-KUO'YA GÖRE YENİ IPHONE SE BÖYLE OLACAK!

Ming Chi-Kuo'ya göre yeni iPhone SE, 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Telefonun renk seçenekleri ise siyah, beyaz ve kırmızı olarak sıralanacak. Yani üç rengi bulunacak. Tasarımı ise daha önce de aktardığımız gibi iPhone SE (2020) ile benzer olacak. Ancak telefonda iPhone SE (2020) modelinden farklı olarak 5G desteği ve A15 işlemci yer alacak.

iPhone SE

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25-30 MİLYON ADET TELEFON

Kuo, ayrıca yeni iPhone SE'nin bu ay seri üretime gireceğini ve Apple'ın 2022'de 25-30 milyon adet akıllı telefon sevk edeceğini tahmin ettiğini aktardı.

Ancak Kuo'nun hiçbir öngörüsünün Apple tarafından doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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