Gözler PayPal’a çevrildi

Imgur’un açılma ihtimali çok düşük de olsa bulunuyor. Ancak PayPal için böyle bir durum şimdilik söz konusu değil gibi görünüyor. Çünkü PayPal’ın ülkemizde kullanmamasının geçerli bir sebebi var ve bu sebep direkt olarak ticari ilişkilere dayanıyor.

Türkiye’den bir kişinin Cimer’e yaptığı şikayet ile bu durum fazlasıyla özetleniyor diyebiliriz. PayPal’ı kullanmak isteyen bir kişinin Cimer’e yaptığı şikayet üzerine gelen mesaj aşağıda yer alıyor.

Açıklamada; “Başvurunuzda yer alan hususlar incelenmiş olup, aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Bilindiği üzere, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14. ve 18. maddelerinde ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak ya da elektronik para ihraç etmek isteyen kuruluşların, BDDK’dan izin almak kaydıyla faaliyette bulunabilecekleri hüküm altına alınmıştır. Anılan şirket tarafından (PayPal) bu izin alınmadığından ülkemizde 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösterememektir. Bildi edinilmesi rica olur.” ifadeleri kullanıldı.