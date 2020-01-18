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  4. Gözler PayPal’a çevrildi

Gözler PayPal’a çevrildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar ile tekrardan erişime açılan Wikipedia, diğer erişim engeli olan siteler için bir umut kaynağı olmuştu. Wikipedia olayından sonra ülkemizde erişime engelli olan resim yükleme platformu Imgur ve popüler ödeme platformu olan PayPAl ‘ın da erişime açılması da sosyal medya platformlarında gündeme geldi.

Gözler PayPal’a çevrildi

Imgur’un açılma ihtimali çok düşük de olsa bulunuyor. Ancak PayPal için böyle bir durum şimdilik söz konusu değil gibi görünüyor. Çünkü PayPal’ın ülkemizde kullanmamasının geçerli bir sebebi var ve bu sebep direkt olarak ticari ilişkilere dayanıyor.

Türkiye’den bir kişinin Cimer’e yaptığı şikayet ile bu durum fazlasıyla özetleniyor diyebiliriz. PayPal’ı kullanmak isteyen bir kişinin Cimer’e yaptığı şikayet üzerine gelen mesaj aşağıda yer alıyor.

Açıklamada; “Başvurunuzda yer alan hususlar incelenmiş olup, aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Bilindiği üzere, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14. ve 18. maddelerinde ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak ya da elektronik para ihraç etmek isteyen kuruluşların, BDDK’dan izin almak kaydıyla faaliyette bulunabilecekleri hüküm altına alınmıştır. Anılan şirket tarafından (PayPal) bu izin alınmadığından ülkemizde 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösterememektir. Bildi edinilmesi rica olur.” ifadeleri kullanıldı.

Yani PayPal’ın Türkiye’de faaliyet göstermesi için BDDK’dan izin alması kanunen şart. Ancak PayPal’ın bu yönde bir girişimi yaklaşık 2 yıldır maalesef ki bulunmuyor. Umarız çok yakında ülkemizi terk eden büyük firmalar ile tekrardan masaya oturulur ve yeni düzenlemeler ile ülkemize giriş yaparlar.

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Anahtar Kelimeler:
PayPal AYM

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