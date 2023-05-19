Gözler Sinan Oğan'dan gelecek destek açıklamasına çevrilmişken...Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!

Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanını belirleyeceği 28 Mayıs'ta Sinan Oğan'ın 1. turda aldığı yüzde 5,17'lik oy oranının önemli etki sahibi olacağı seçim gündeminin en çok konuşulanları arasında. Bu kapsamda hem Cumhur İttifakı'ndan hem de Millet İttifakı'ndan Sinan Oğan ile görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

OĞAN'IN YAKLAŞIMINI SORDU!

Çarşamba günü gerçekleşen Davutoğlu-Oğan görüşmesinde bulunan isimlerden biri de Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün'dü. Sözcü'den İsmail Saymaz, Üstün'ü arayıp görüşmede Oğan'ın yaklaşımını sorduğunu belirterek Üstün'ün yanıtını köşesine taşıdı. Buna göre Oğan'ın yaklaşımı "olumlu" oldu. Saymaz, Üstün'ün yanıtını şöyle aktardı:

"YAKIN OLDUĞUNU HİSSETTİM"

"Masa adına biz bir teklifte bulunamayız ama tavrının önemli olduğunu, bu süreci etkileyeceğini , psikolojik üstünlüğü değiştireceğini söyledik. Arkadaşlarıyla değerlendirdikten sonra karar verecek. Bize yakın olduğunu hissettim. Diğer tarafla alakalı kafasında bir şey yok."

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da Sinan Oğan ile görüştüğüne değinen Saymaz, "Oğan'ın iktidara mesafeli olduğu ancak muhalefete destek vermekte kararsız kaldığı ifade ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME

ATA İttifakı ile Millet İttifakı arasında bir başka önemli görüşme ise bugün gerçekleşecek. Gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceği saate çevrildi.