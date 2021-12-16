Gözler TCMB’nin Faiz Kararında: Dolar Kuru 15,20’yi Aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun, yılın son toplantısında ana gündem yine faiz kararı olacak. Piyasa geçtiğimiz haftadan bu yana yüzde 1 faiz indirimini fiyatlıyor.

Dünkü piyasa kapanışında 14,81 olan kuru, bu sabaha yine yükselişle başladı. Ve 11.00 itibariyle yüzde 2,77 artışla 15,22’yı gördü.

Yılbaşından beri Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı yüzde 100’ü aştı

1 Ocak 2021’de 7,43 olan dolar kuru karşısında Türk lirasının değer kaybı, yüzde 100’ü de aşarak yüzde 107’e ulaştı. Euro ise serbest piyasada 17,23’ten işlem görüyor.

1 Ocak’ta 9,07 TL olan Euro kuru, Türk lirası karşısında geride kalan bir yılda yüzde 91 değer kazanmış oldu.

Prof. Güneş: “Rasyonel olan en azından bu toplantıda indirimin pas geçilmesi ama bir puanlık artış mümkün”

VOA Türkçe’nin konuştuğu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Hurşit Güneş, ekonominin gereğinin faiz indirimi değil faiz artışı olduğunu ancak bağımsız kimliğini yitiren Merkez Bankası’nın, son üç aydır doğrulardan uzaklaştığını söyledi.

Prof. Güneş “Benim beklentim, rasyonel olan, en azından bu toplantıda faiz indirimin pas geçilmesiydi. Ancak dün Hazine Bakanı’nın kardeşinin Bloomberg HT’ye dediği gibi ‘yüzde bir faiz artışı’ mümkün görünüyor. Bu daha büyük bir olasılık. Peki başka ne yapabilir Merkez Bankası? Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı bu ay içinde indirim alanının daraldığı yönünde bir açıklamada bulunmuştu. Belki bunu da destekler nitelikte 0,25 ya da 0,50 puanlık bir indirimle ‘benim indirim dönemim bu şekilde kapandı’ mesajı da verebilir. Ancak FED’in ortaya koyduğu politika, önümüzdeki yıl için Merkez Bankası’nın bir faiz indirimini neredeyse imkansız kılıyor” dedi.

Merkez Bankası son üç ayda ne yaptı?

Bağımsız tutumuyla öne çıkan Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla, Merkez Bankası guvernörü olan Prof. Şahap Kavcıoğlu, atanmasından önce Yeni Şafak gazetesinde yazdığı köşe yazılarında, yüksek faizi yanlış bulduğunu dile getiriyordu.

Buna rağmen Prof. Kavcığlu, katıldığı beş Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında salgının da etkisiyle, yüzde 19 olan politika faizinin sabit tutulması yönünde tutum takındı.

Eylül ayındaki PPK toplantısında 100 baz puan, Ekim ayında iki yüz puan ve Kasım ayında da 100 baz puan indirimle politika faizi yüzde 19’dan yüzde 15’e düşürüldü.

Ancak 1 Eylül’de 8,30 TL olan dolar kuru bugün 15,22’den işlem görüyor. Ve Türk lirasının uğradığı kur kaybı bu kararlar sonra yüzde 85’e ulaştı.

