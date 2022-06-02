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Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler

02.06.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yeni operasyon mesajı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gelecek emri bekliyor. Terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik operasyon için daha önce 'Hazırız' mesajı veren Özgür Suriye Ordusu da hazırlıklarına devam ediyor. Operasyon için Tel Rıfat ve Münbiç'e gözler çevrilirken bölgeden sıcak görüntüler geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon mesajı sonrasında Özgür Suriye Ordusu da harekete geçti. Daha önce yaptıkları açıklamada 'Hazırız' mesajı veren ÖSO'ya ait birliklerin olası operasyon öncesi eğitim faaliyetleri görüntülendi.

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SURİYE'NİN KUZEYİNE YENİ OPERASYON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısı sonrasında Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyonun başlatılacağını mesajını verdikten sonra gözler yeniden bölgeye çevrilmişti. Son yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında olası operasyon için hazırlıklarda gelinen son durum konuşuldu, ilk hedefler masaya yatırıldı.

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ÖSO'DAN 'HAZIRIZ' MESAJI

Reuters'a konuşan Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) Yüzbaşı Abdülselam Abdülrezak, bölgedeki birliklere talimat verildiğini "Hazır olmamız bir ya da iki gün sürer. Türkiye ordusunun yanına katılacak binlerce savaşçımız var" dedi.

İLK KEZ DUYURDU

Günlerdir olası bir operasyonun nereye yönelik olacağı merak edilirken dün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörden arındırılacak bölgelerin Tel Rıfat ve Münbiç olduğunu ilk kez duyurdu.

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"EĞİTİM FAALİYETLERİ HER GÜN HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜLÜYOR"

Olası operasyonun başlaması an meselesiyken bölgeden sıcak görüntüler geldi. Bölgedeki son durumu aktaran CNN Türk ekibi, başlayacak operasyon öncesinde Özgür Suriye Ordusunun eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaşarak şunları ifade etti:

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"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye operasyonu açıklaması sonrasında Özgür Suriye Ordusu faaliyetlerine başladı. Türkiye tarafından eğitilen binlerce ÖSO ordusu adeta gövde gösterisi yaptı. Hız kesmeden her gün eğitim faaliyetleri sürdürülüyor. Burası Suriye'nin en güney noktası Tel Rıfat ile Münbiç arasında yer alan El Bab'ın daha da güneyi."


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Anahtar Kelimeler:
suriye Recep Tayyip Erdoğan
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