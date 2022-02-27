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Gözler yarına çevrildi! Kabine toplanıyor: Gündem Ukrayna

27.02.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın, Kabine Toplantısı yapılacak. Toplantının ana gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi ve Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.

Gözler yarına çevrildi! Kabine toplanıyor: Gündem Ukrayna

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi olacak. Toplantıda bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

KRİZLE İLGİLİ ATILABİLECEK ADIMLAR KONUŞULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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