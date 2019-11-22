Gözleri görmeyen bizonun hayatı Oliver gelince değişti!

Oregon, ABD’de bulunan Lighthouse Çiftlik Barınağı uzun yıllardır burada tek bir arkadaşı olmadan yalnız yaşayan bir bizona ev sahipliği yapıyor. Gözleri görmeyen Helen’in yalnız kalmasının sebebi biraz da kendisi, çünkü Helen sinirli, şüpheci ve sürüden ayrı kalmayı seven bir bizon. Ancak daha sonra her şey bir anda değişiyor, çiftliğe Oliver geliyor. Genç buzağı, doğduğu günden bu yana meraklı ve sevgi dolu bir hayvan. Kısa sürede Helen’in bariyerlerini kırıyor ve ikilinin arasında sıcacık bir ilişki başlıyor. Helen, Oliver’a güveniyor ve ikili çok yakın iki arkadaş oluveriyor.
Helen, yıllar boyunca yalnız yaşamış. Barınağa gelmeden önce kaldığı çiftlikte de tek başına gezmeyi, otlamayı ve dolaşmayı seven bir hayvanmış Helen. Sadece sahibinin onu yemek için çağırdığı zamanlarda bulunduğu dünyadan kopuyormuş.
Sahibinin maliyetlerini karşılayamaması sebebiyle yollamak zorunda kaldığı Oregon’da bulunan Lighthouse barınağına geldiği zaman da yalnız başına kalmayı tercih etmiş Helen. Burası çok geniş ve büyük bir çiftlikmiş, içinde birçok türde hayvan bulunmasına karşın Helen hiç arkadaş edinmemiş ve yine yalnız başına yaşamaya devam etmiş. Daha sonra barınağa Oliver gelmiş. Oliver, henüz 4.5 aylık bir buzağı, bir mandıradan kurtarılarak 2016 yılında barınakta yaşamaya başlayan Betsy adında bir ineğin yavrusu. Oliver her sabah soluğu Helen’in yanında alıyor. İkili açık havanın tadını birlikte çıkarıyor, yemeklerini birlikte yiyor ve çimenlerin üzerinde birlikte oyun oynuyorlar. Hatta yoruldukları zaman yine yan yana uyuyorlar.
Barınakta yaşayan onlarca keçi, koyun, at, tavuk ve inek var, hatta tıpkı Helen gibi gözleri görmeyen bir domuz bile var. Ancak Oliver’dan önceleri Helen bu hayvanların hiçbirinin yanına dahi yaklaşmıyormuş. Tek başına kalabilmek için bu hayvanlardan özellikle kaçınıyormuş. Barınağın kurucusu Gwen Jakubisin Helen’a yaklaşmak isteyen çok hayvan olduğunu, ancak Helen’in istemediğini söylüyor. Ancak Oliver’ın Helen için anlamı büyük diyor Jakubisin, onları birbirlerini temizlerken izlemek inanılmaz diye ekliyor. Çünkü Helen daha önce hiç annelik duygusunu yaşamamış, Oliver’ın yanında kendisini bir anne gibi hissediyor diyor. Aralarında öyle büyük bir bağ ve sevgi var ki elinizi uzatsanız dokunacak gibisiniz diye ekliyor Jakubisin.
Anne Betsy, çocuğunu gündüz kreşe bırakıyor ve çiftliğin tadını çıkarıyor, bu sırada onunla Helen ilgileniyor. Betsy’nin gözü asla arkada kalmıyor, çünkü Helen gibi bir bakıcıyı arasanız bulamazsınız. İkili birbirine öylesine yakın ki Oliver zaman zaman bir bizon gibi davranışlar sergilemeye bile başlamış. Bu ilişki Helen’in kabuğunu kırmış. Önceden utangaç ve sinirli olan Helen artık daha girişken, mutlu ve sevgi dolu. Kendine güveni geri gelen Helen, barınakta bulunan diğer hayvanlarla da ilişki kurmaya başlamış.
Burası bir rehabilitasyon merkezi aslında, kötü muamele görmüş ve ihmal edilmiş hayvanlara burada bakım uygulanıyor ve harika bir doğa içerisinde özgürce yaşamaları sağlanıyor. 200’den fazla hayvana ev sahipliği yapan barınak amacını, hayvanlara daha özgür ve daha mutlu bir yaşan sunabilmek olarak özetliyor. Bunu da hayvanlar ve insanlar arasında kopmayacak sıkı bağlar kurarak başarmayı hedefliyor.
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