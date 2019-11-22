Gözleri görmeyen bizonun hayatı Oliver gelince değişti!

Oregon, ABD’de bulunan Lighthouse Çiftlik Barınağı uzun yıllardır burada tek bir arkadaşı olmadan yalnız yaşayan bir bizona ev sahipliği yapıyor. Gözleri görmeyen Helen’in yalnız kalmasının sebebi biraz da kendisi, çünkü Helen sinirli, şüpheci ve sürüden ayrı kalmayı seven bir bizon. Ancak daha sonra her şey bir anda değişiyor, çiftliğe Oliver geliyor. Genç buzağı, doğduğu günden bu yana meraklı ve sevgi dolu bir hayvan. Kısa sürede Helen’in bariyerlerini kırıyor ve ikilinin arasında sıcacık bir ilişki başlıyor. Helen, Oliver’a güveniyor ve ikili çok yakın iki arkadaş oluveriyor.

Helen, yıllar boyunca yalnız yaşamış. Barınağa gelmeden önce kaldığı çiftlikte de tek başına gezmeyi, otlamayı ve dolaşmayı seven bir hayvanmış Helen. Sadece sahibinin onu yemek için çağırdığı zamanlarda bulunduğu dünyadan kopuyormuş.

OLİVER GELİNCE HAYATI DEĞİŞMİŞ

Sahibinin maliyetlerini karşılayamaması sebebiyle yollamak zorunda kaldığı Oregon’da bulunan Lighthouse barınağına geldiği zaman da yalnız başına kalmayı tercih etmiş Helen. Burası çok geniş ve büyük bir çiftlikmiş, içinde birçok türde hayvan bulunmasına karşın Helen hiç arkadaş edinmemiş ve yine yalnız başına yaşamaya devam etmiş. Daha sonra barınağa Oliver gelmiş. Oliver, henüz 4.5 aylık bir buzağı, bir mandıradan kurtarılarak 2016 yılında barınakta yaşamaya başlayan Betsy adında bir ineğin yavrusu. Oliver her sabah soluğu Helen’in yanında alıyor. İkili açık havanın tadını birlikte çıkarıyor, yemeklerini birlikte yiyor ve çimenlerin üzerinde birlikte oyun oynuyorlar. Hatta yoruldukları zaman yine yan yana uyuyorlar.